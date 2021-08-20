Microsoft купила стартап, который разрабатывает программы для редактирования видео

Американская компания Microsoft приобрела стартап Clipchamp, который разрабатывает программное обеспечение для редактирования видео.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что приложением Clipchamp пользуются уже 17 миллионов человек.

Соглашение соответствует многолетней стратегии Microsoft по расширению предложений компанией линейки программного обеспечения для обычных и корпоративных пользователей.

Одним из главных преимуществ стартапа является наличие онлайн-редактора видео с набором инструментов профессионального уровня.

Отмечается, что Microsoft уже ранее демонстрировал заинтересованность в редактировании видео. В прошлом году компания участвовала в переговорах по приобретению американского подразделения компании TikTok, однако китайская компания не согласилась.

Стартап Clipchamp был основан в Австралии в 2013 году. Всего в компании трудоустроено 92 сотрудника.