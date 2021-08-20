Финансовый аналитик спрогнозировал инфляцию и обесценение доллара

Курс доллара в Украине может вырасти. В общем, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной, как прошлой осенью.

Такой прогноз «Главреду» озвучил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

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По его словам, если сравнивать сырьевой экспорт и импорт в прошлом и нынешнем году, то сейчас ситуация ухудшается в связи с тем, что стоимость железной руды рухнула с $220 до $160. Эта цена влияет на всю линейку продукции металлургического комплекса.

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«Поэтому курс будет склонен к девальвации, хоть и несущественной – будет традиционный зимний возврат до 28 гривен за доллар, который мы наблюдали в последнее время», – отметил аналитик.

«Осенью мы будем видеть выход среднегодовой инфляции на двузначный уровень (более 10%). Конечно, не 20%, но 1-2% процента роста мы увидим», – резюмировал аналитик.