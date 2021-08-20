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Больничные в Украине будут выплачивать по новым правилам

Больничные в Украине будут выплачивать по новым правилам

В Украине больничные листы переведут исключительно в электронную форму. Их выдачу будут жестко контролировать — врачей, которые незаконно оформят «липовый» больничный, начнут штрафовать.

Изменится и продолжительность выплаты больничных за счет работодателя. Такие нововведения предусмотрены законопроектом об оптимизации функций Фонда социального страхования, который уже одобрил Кабинет министров.

В Министерстве социальной политики, которое является автором документа, необходимость его разработки объясняют критическим состоянием финансирования страховых выплат Фондом социального страхования.

На начало июня 2021 года задолженность по выплате больничных составляла около 3 млрд гривен.

Причина — увеличение количества больных туберкулезом в результате пандемии COVID-19 на фоне значительного сокращения поступлений в виде ЕСВ из-за спада экономической активности.

Как это будет работать

В правительстве решили изменить существующий порядок выдачи и выплаты больничных — немного «разгрузить» Фонд соцстраха в части финансирования больничных и усилить контроль за их выпиской. В частности, законопроектом предлагаются следующие новации:

  • с 2023 года выплата больничных за счет средств Фонда будет начинаться с 8-го дня нетрудоспособности. До того, в течение 7 дней, больничный работнику будет обязан выплачивать работодатель. Сейчас действует норма, согласно которой работодатель оплачивает только первые 5 дней больничного, а дальше начинает выплачивать Фонд соцстраха;
  • листок нетрудоспособности станет только электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения, которое тоже будет исключительно цифровым. Медицинское заключение врача должно быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения (eHealth) путем внесения в соответствующий Реестр медицинских заключений;
  • доступ к Реестру и медзаключение будут предоставляться с помощью Единого веб-портала «Дія» одинаково для врачей, работников, работодателей и Фонда. Для того, чтобы получить информацию о «больничном» конкретного лица, нужно будет лишь ввести уникальный регистрационный номер медицинского заключения;
  • Фонд соцстраха будет проводить проверку обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности. Для этого будут введены отдельные должности — страховые эксперты-доктора. Их задачи, обязанности и функции отдельно определит Кабмин;
  • в случае установления факта оформления «липового» медицинского заключения, на основании которого был выдан листок нетрудоспособности, Фонд будет обращаться к врачам, которые подписали медзаключение, с требованием компенсировать суммы, которые были выплачены по соответствующим больничным. Сделать это нужно будет в течение 10 дней с момента поступления требования о компенсации, иначе будут применяться принудительные меры взыскания в порядке исполнительного производства.
По материалам Обозреватель
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