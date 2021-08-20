Больничные в Украине будут выплачивать по новым правилам

В Украине больничные листы переведут исключительно в электронную форму. Их выдачу будут жестко контролировать — врачей, которые незаконно оформят «липовый» больничный, начнут штрафовать.
Изменится и продолжительность выплаты больничных за счет работодателя. Такие нововведения предусмотрены законопроектом об оптимизации функций Фонда социального страхования, который уже одобрил Кабинет министров.
В Министерстве социальной политики, которое является автором документа, необходимость его разработки объясняют критическим состоянием финансирования страховых выплат Фондом социального страхования.
На начало июня 2021 года задолженность по выплате больничных составляла около 3 млрд гривен.
Причина — увеличение количества больных туберкулезом в результате пандемии COVID-19 на фоне значительного сокращения поступлений в виде ЕСВ из-за спада экономической активности.
Как это будет работать
В правительстве решили изменить существующий порядок выдачи и выплаты больничных — немного «разгрузить» Фонд соцстраха в части финансирования больничных и усилить контроль за их выпиской. В частности, законопроектом предлагаются следующие новации:
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