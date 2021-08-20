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Фейковый колл-центр из Запорожья выманил у доверчивых украинцев миллионы гривен

Фейковый колл-центр из Запорожья выманил у доверчивых украинцев миллионы гривен

Харьковские полицейские пресекли деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленники арендовали помещение в Запорожье, где работали 15 человек. Они представлялись сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства и банковских учреждений. Сфера их деятельности распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

По данным следствия, организовал деятельность центра 32-летний житель Запорожья. Его работники – 15 человек – в возрасте от 28-ми до 49-ти лет, представляясь сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства или банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.


Фото: Национальная полиция

Полученные мошенническим путем средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которые в дальнейшем конвертировали в наличные на территории Украины.

По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения в Харьковской области изъяли «черновые» записи, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карты.

Решается вопрос о задержании организатора и его сообщников и сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура.

За мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

По материалам Finance.UA
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