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В Киеве начнут ездить новые трамваи (видео)

В Киеве начнут ездить новые трамваи (видео)

Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, Киев получил новый трехсекционный трамвай «ТАТРА-ЮГ» отечественного производства и 3 трамвая «PESA» польского производства. Еще 3 трамвая «PESA» поступят до конца этого года. Finance.ua, который всегда беспокоится о вашем комфорте в дороге, узнал от пресс-службы КГГА детали.

Отечественный «ТАТРА-ЮГ» — это первый трехсекционный трамвай с низким полом из 20, которые будут закуплены за кредитные средства от Европейского инвестиционного банка. Всего на обновление трамвайного парка Киев получит 24,9 млн евро кредита.

Что в вагонах. В вагоне 59 мест для сидения, в частности для людей с инвалидностью. Кондиционеры — в кабине водителя и в салоне. Всего трехсекционный трамвай может перевозить около 260 пассажиров. В салоне спереди и сзади установлены видеокамеры для фиксации дорожного движения и салона внутри.

Трамвай оснащен GPS-трекером, системой электронного билета и системой подсчета и учета пассажиров.

Где будут ездить. Первый трамвай «ТАТРА-ЮГ» выйдет на маршрут на левом берегу. Согласно графику поставки, все 20 трамваев КП «Киевпастранс» должно получить до начала 2023 года.

«Польские «PESA» город закупает уже несколько лет. Новые трамвайные вагоны длиной более 26 метров рассчитаны на 60 посадочных мест. Есть места для людей с инвалидностью. Трамваи с низким уровнем пола, оснащены кондиционерами в кабине водителя и в салоне, оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров, системой видеонаблюдения и системами аудиовизуального оповещения.

В салоне трамвая также установлены видеокамеры. Трамваи оснащены GPS-трекерами и системами электронного билета, системами подсчета и учета пассажиров.

Справка Finance.ua:

  • Украинцам предложат три обновленных за 158 млн пригородных поезда. Модернизированные поезда имеют вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, установлены пандусы, кнопки вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Заменен ряд систем и деталей интерьера, установлены крепления для велосипедов.

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По материалам Finance.UA
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