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9 типов сотрудников, от которых избавляются работодатели

9 типов сотрудников, от которых избавляются работодатели

Finance.ua, как портал, рассказывающий, какие вакансии сейчас востребованы на рынке, предлагает ознакомиться, от каких сотрудников избавляются работодатели. По информации rabota.ua, хорошие сотрудники способствуют развитию компании, но есть и такие, которые тянут компанию вниз, перечеркивая все старания других эффективных работников.

Предлагаем перечень признаков, характерных для тех работников, которых не любят работодатели. Если вы заподозрили у себя какие-то из перечисленных характеристик, вам стоит пересмотреть свое поведение.

Сотрудников, которые не способны довести дело до конца. С работниками, которые не могут довести до конца начатый проект и покидают его на полпути, работодатели часто прощаются. Такие сотрудники не умеют планировать, им постоянно мешают обстоятельства непреодолимой силы для выполнения задачи. Отрицательным моментом является то, что о срыве дедлайна и неспособности выполнить определенное задание часто шеф может узнать в день его наступления или за несколько дней – если сам поинтересуется.

«Сказал – сделал» – это не про них. Сотрудники, которые не выполняют обещанное, сразу настораживают работодателя. Подставить коллег или руководство – для них это не проблема, они могут придумать 100 и 1 отговорку, почему не удалось сделать обещанное, винить в этом других.

Несамостоятельных сотрудников. Сотрудники, у которых проблемы с самостоятельностью, которых постоянно нужно контролировать и уговаривать сделать определенную задачу – настоящее испытание для руководителя и коллег. Одно дело, если сотрудник недавно трудоустроился и задает вопросы, рассчитывает на помощь – это нормально.

Сотрудников, которые не хотят учиться. Работники, у которых нет желания учиться, развиваться, не нацелены на достижение успеха и не ставят перед собой новые цели, настораживают работодателей.

Сотрудников, повторяющих одни и те же ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Когда сотрудник совершает ошибку впервые, порой достаточно обратить внимание на то, что нужно исправить. Но если одна и та же ошибка повторяется, нужно разобраться в причинах: с сотрудником разговаривают и сообщают о возможных последствиях его ошибок и неверных решений.

Токсичных сотрудников. Работодатели почти всегда стараются избавляться от токсичных сотрудников. Ведь они отравляют атмосферу в коллективе. Своим пессимизмом, неверием в успех проекта (другой задачи)/невидением перспектив/скепсисом/критикой и т.д. они разрушают команду.

Любителей интриг и сплетен, лжецов. Ложь как в личных, так и в рабочих отношениях недопустима. Люди, которые не умеют жить без скандалов и постоянно в поиске тех, кого они будут ненавидеть и выживать из коллектива – не уживутся в любой компании.

Сотрудников, не получающих удовольствия от работы. Не удивительно, что такие сотрудники выполняют работу небрежно, халтурят и перекладывают свои обязанности на коллег и подчиненных.

Руководителей, умеющих только руководить, но не понимающих процессов работы и не умеющих «работать руками». Подчиненные такого руководителя часто оказываются под давлением в стиле «Я сам скажу тебе, что нужно делать», они как будто играют в босса. Такой руководитель стремится исключительно командовать подчиненными, а не помогать учиться и развиваться, он не может подстраховать собственноручно и помочь в случае необходимости.

По материалам Finance.UA
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