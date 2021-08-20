Николай Соколов: «Физики» — в банкротстве, или За кулисами новой процедуры

Не можете рассчитаться перед банком по кредитам? Надеюсь, история клиента, интересы которого я представляю в процедуре восстановления платежеспособности, приоткроет завесу этого процесса и пригодится тем украинцам, которые хотят честно и прозрачно избавиться от долгового бремени.

Это ресурсозатратно, может затянуться во времени, но обычно игра стоит свеч.

Два года назад в Украине коренным образом изменились правила игры на рынке банкротства. Революционным изменением стало появление института восстановления платежеспособности физических лиц.

Так, у тысяч украинцев, которые в силу разных обстоятельств получили “ярлыки” злостных должников, наконец появилась возможность наиболее лояльным для себя способом избавиться от своих задолженностей перед кредиторами.

По крайней мере, именно с такой целью авторы нового Кодекса по процедурам банкротства разработали это нововведение для «физиков».

Но, как это часто бывает, все новое (и особенно, если речь идет о законодательстве) заводит в тупик едва ли не всех участников процесса. Поэтому неудивительно, что отсутствие постоянной судебной практики по вопросам восстановления платежеспособности именно физлиц сейчас усложняет процесс.

Наиболее красноречивым подтверждением вышесказанного является тот факт, что прошло около года с того момента, как мы начали подготовку документов для открытия производства по делу о неплатежеспособности нашего клиента до того, как суд наконец утвердил план реструктуризации его долга. Но обо всем по порядку.

Хронология банкротства: кратко об истории должника

Довольно распространенный жизненный сюжет. Мой клиент в 2008 году оформил валютный кредит в размере 115 тыс. долл. США на приобретение и ремонт квартиры для своей семьи. Требования банка-кредитора были обеспечены ипотекой, собственно квартирой, которую клиент и купил.

В течение длительного времени, несмотря на экономически-финансовые кризисы 2008 и 2014 годов, несмотря на систематическое изменение финучреждением условий погашения займа, мужчина своевременно рассчитывался с кредитором. Однако в 2016 году финансовые возможности моего клиента были исчерпаны.

Единственным выходом он усматривал поиск компромисса с банком в вопросах реструктуризации долга.

Аргументация, на мой взгляд, справедлива: ведь когда клиент оформлял кредит, курс доллара составлял 5 грн/долл. США, а в 2016 году нацвалюта девальвировала до 25 грн/долл. США. Предложение финучреждения изменить валюту кредита и погашать задолженность по ставке 21% было неприемлемым для клиента.

В результате финучреждение инициировало судебную процедуру взыскания задолженности по кредитным договорам. В 2018 году суд удовлетворил исковые требования банка на 99 тыс. долл. США. Вследствие этого встал вопрос обращения взыскания на предмет ипотеки (то есть его единственного жилья) после окончания действия моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

В октябре 2019 года в Украине был введен в действие Кодекс по процедурам банкротства, который предоставил практический механизм урегулирования неплатежеспособности физических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В начале 2020 года Ассоциация юристов Украины при поддержке проекта USAID «Трансформация финансового сектора» ввела программу бесплатных юридических консультаций для «физиков»-должников. Наша юридическая фирма подключилась к этой программе. Собственно, так и началась наша кооперация с клиентом, о котором идет речь.

Мужчина решил «не испытывать судьбу и не гадать на кофейной гуще» – будет ли продлен мораторий, ведь ситуация у него действительно критическая. Единственное жилье, где он проживает с семьей, может быть у него отобрано.

Как прийти к соглашению с банком, когда он не идет на компромисс

Если банк не идет на внесудебную реструктуризацию, что сэкономило бы время и деньги всем сторонам процесса, то единственный выход должника – обращаться в суд. Именно так и решил поступить наш клиент.

Здесь сразу хочу подчеркнуть, что процедура восстановления платежеспособности физического лица с одной стороны – возможность легально распрощаться со своими долгами на выгодных для себя условиях и сохранить репутацию. Но есть и другая сторона: это время и средства.

Считаем стоимость процедуры для физлица

Должнику нужно будет оплатить услуги арбитражного управляющего (около 30 тыс. грн), услуги юриста (правда, в этом случае это был Pro Bono проект), который поможет со всеми судебными нюансами, например, со сбором документов, оформлением соответствующего заявления в суд и составлением плана реструктуризации.

Вместе с тем, не могу обойти вниманием тот факт, что в отличие от процедуры банкротства юридических лиц, судебный сбор в процедуре восстановления платежеспособности «физиков» не уплачивается.

Пакет документов для суда

Перед тем, как обратиться в суд, должник должен подготовить пакет документов. В частности, это:

заявление в суд;

план реструктуризации;

документы идентификации личности (копия паспорта, ИНН );

); копия кредитного договора, договоров ипотеки и поручительства;

перечень кредиторов;

перечень должников заявителя;

опись имущества, принадлежащего на праве собственности;

копия договора купли-продажи квартиры;

информационная справка из государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества должника;

перечень имущества, находящегося в залоге;

извлечение из ЕГРЮЛФЛП в отношении работодателя должника;

в отношении работодателя должника; копия трудовой книжки;

декларации об имущественном состоянии (за три года, что предшествовали подаче заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности);

выписка из Единого государственного реестра о наличии/отсутствии статуса физического лица-предпринимателя;

справка по счетам;

справка об отсутствии судимости;

другие документы, подтверждающие наличие оснований, определенных статьей 115 Кодекса Украины из процедур банкротства.

Как все происходит

Составив заявление в суд, собрав все необходимые документы, нами было инициировано дело о неплатежеспособности клиента. Через несколько месяцев Хозяйственный суд Киевской области своим определением открыл производство по делу о неплатежеспособности должника и ввел процедуру реструктуризации долгов сроком на 120 дней.

Вопрос довольно длительного открытия производства по делу о неплатежеспособности клиента зависело от предоставления Суду дополнительных документов, а именно: копий документов, подтверждающих право собственности должника на движимое имущество по состоянию на день обращения заявителя в суд и документов, которые подтверждают наличие того или иного обременения на движимое имущество определены, в частности, в Порядке ведения государственного реестра обременений движимого имущества, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.07.2004 № 830.

В рамках дела о неплатежеспособности судом были признаны кредиторские требования банка в общем размере 3 083 621,75 грн, как обеспеченные залогом недвижимого имущества должника (то есть его единственным жильем).

В кооперации – руководителем реструктуризации с участием банка-кредитора и нашей юрфирмы – был разработан соответствующий план реструктуризации.

Что содержит план реструктуризации

В разработанный нами план реструктуризации входили положения об изменении способа и порядка выполнения обязательств клиента, в том числе размера и сроков погашения долга. В нашем случае к реструктуризации подлежала уже не сумма размере 3 083 621,75 грн, а «всего» 885 788,97 грн.

Процентная ставка на реструктуризированное обязательство была установлена в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне, увеличенном на 3 процентных пункта (на то время это получилось 11,29%).

Так, ориентировочная сумма средних месячных платежей для погашения моим клиентом требований банка-кредитора – 15 805,00 грн. Срок выполнения плана реструктуризации – 10 лет.

А уже после того, как мой клиент выполнит план реструктуризации, требования банка в размере 2 202 036,78 грн к должнику будут прощены (в соответствии с планом реструктуризации). Считаю это нашей основной победой.

Happy end?

Для клиента – это безусловная «история успеха», ведь он получил абсолютно нормальные условия – и по сумме, и по сроку погашения долга. По крайней мере сумма, которую он ежемесячно должен платить банку, не превышает сумму аренды, например, если он снимал бы жилье для своей семьи с детьми.

Также теперь он может не волноваться, что однажды к нему придет исполнитель с судебным решением о взыскании на предмет ипотеки. Делом о неплатежеспособности мы смогли полностью нивелировать эти риски.

Есть ли минусы в этой истории? Считаю, что самый большой – это длительность процедуры. С момента открытия судом производства по делу до финиша – момента принятия плана реструктуризации, – прошло аж 9 месяцев.

Столь долгий период обусловлен тем, что банк-кредитор обжаловал в апелляционном порядке определение Суда об отказе в признании кредиторских требований в части начисленных процентов за пользование должником кредита. Апелляционное рассмотрение длилось около двух месяцев.

Выводы

Еще в начале я сказал, что «игра стоит свеч». Ведь, на мой взгляд, преимущества в таком способе избавиться от долгового бремени доминируют над недостатками процедуры.

Кроме этого, постепенно нарабатывается судебная практика и опыт арбитражных управляющих и юррынке в решении проблемы неплатежеспособности физических лиц, а поэтому продолжительность процесса сокращается и такой тренд однозначно будет продолжаться.

Выигрывает от этого и банковская система страны, которая наконец получила реальные механизмы решения многолетней проблемы неработающих валютных кредитов.

Николай Соколов, адвокат, старший юрист Ario Law Firm