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Зеленский обсудил с Apple расширение на украинском рынке

Зеленский обсудил с Apple расширение на украинском рынке

Президент Владимир Зеленский встретился в США с генеральным директором Apple Тимом Куком.

Finance.ua как портал, который следит за технологическим развитием, узнавал, какие темы обсудили президент Украины и генеральный директор Apple.

Как сообщила пресс-служба Офиса Президента, они говорили о:

  • дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторам Apple Music и AppStore, а также сервису обслуживания устройств;
  • проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможности сотрудничества при реализации аналогичной задачи в Украине;
  • возможности сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечения компьютерной техникой школ и учителей – на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине;
  • возможности строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании;
  • локализации продуктов Apple, украинизации персонального помощника Siri.

«Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, речь шла также о таких проектах:

  • ЭКГ в Apple Watch – совсем скоро сервисом смогут пользоваться все украинские пользователи из Apple;
  • Apple Music — предложили компании создать именно украинскую музыкальную редакторскую команду, как в других странах, – Германии, Франции и тому подобное.

Справка Finance.ua:

  • компания Apple открыла в Украине официальную службу поддержки с собственным колл-центром;
  • в мае компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. В июне компания официально открыла представительство в Украине;
  • датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc;
  • Apple самостоятельно заниматься «растаможкой» техники. После этой процедуры продукция будет транспортироваться на склад «Асбис-Украина», откуда потом она будет отгружаться партнерам.
По материалам Finance.UA
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