Зеленский обсудил с Apple расширение на украинском рынке

Президент Владимир Зеленский встретился в США с генеральным директором Apple Тимом Куком.
Finance.ua как портал, который следит за технологическим развитием, узнавал, какие темы обсудили президент Украины и генеральный директор Apple.
Как сообщила пресс-служба Офиса Президента, они говорили о:
«Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной», – подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, речь шла также о таких проектах:
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