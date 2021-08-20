Зеленский обсудил с Apple расширение на украинском рынке

Президент Владимир Зеленский встретился в США с генеральным директором Apple Тимом Куком.

Finance.ua как портал, который следит за технологическим развитием, узнавал, какие темы обсудили президент Украины и генеральный директор Apple.

Как сообщила пресс-служба Офиса Президента, они говорили о:

дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторам Apple Music и AppStore, а также сервису обслуживания устройств;

проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США , и возможности сотрудничества при реализации аналогичной задачи в Украине;

возможности сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечения компьютерной техникой школ и учителей – на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине;

возможности строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании;

локализации продуктов Apple, украинизации персонального помощника Siri.

«Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, речь шла также о таких проектах:

ЭКГ в Apple Watch – совсем скоро сервисом смогут пользоваться все украинские пользователи из Apple;

в Apple Watch – совсем скоро сервисом смогут пользоваться все украинские пользователи из Apple; Apple Music — предложили компании создать именно украинскую музыкальную редакторскую команду, как в других странах, – Германии, Франции и тому подобное.

Справка Finance.ua:

компания Apple открыла в Украине официальную службу поддержки с собственным колл-центром;

в мае компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. В июне компания официально открыла представительство в Украине;

датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc;