Как снять с учета неисправную машину, и сколько стоит перерегистрация

Эксперты отмечают, что операция снятия автомобиля с учета, если он уже не на ходу, является малораспространенной.
Об этом пишет «Адвокат Права» в Telegram.
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Снятие с учета возможно только в трех случаях:
Чаще всего граждане не снимают с учета авто отдельно от других процедур, а пользуются услугой перерегистрации, которая предусматривает одновременное снятие машины с учета с одного человека и регистрацию ее на другого.
Самое трудное в процедуре перерегистрации и снятия с учета — обязательный осмотр автомобиля. Ведь согласно законодательству, авто, которые уже не на ходу, «подлежат осмотру специалистами экспертной службы МВД с целью сверки идентификационных номеров их составных частей с номерами, указанными в представленных владельцем для регистрации документах».
Осмотр не является обязательным для автомобиля, который списывается совсем, то есть вследствие «выбраковки в целом». Поэтому для владельца, желающего просто избавиться от ненужной машины, дело значительно облегчается. В такой ситуации процедура еще и бесплатная.
Существует два пути осмотра:
Снять машину с учета можно в любом сервисном центре независимо от места регистрации владельца — гражданина или юридического лица. Также эксперты говорят, что стоит позаботиться о том, чтобы автомобиль при снятии с учета имел более-менее приличный вид.
«Даже если автомобиль заявлен как „неисправный“, для осмотра нужно предъявлять его в комлектном виде. Комплектным считается автомобиль, на котором установлены двигатель, трансмиссия, подвеска, стекло, подавляющее большинство компонентов интерьера и внешней облицовки», — пишет «Адвокат Права».
Сколько стоит перерегистрация авто? В соответствии с данными на сайте МВД, стоимость услуги такая:
в 2021 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:
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