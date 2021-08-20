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Как снять с учета неисправную машину, и сколько стоит перерегистрация

Как снять с учета неисправную машину, и сколько стоит перерегистрация

Эксперты отмечают, что операция снятия автомобиля с учета, если он уже не на ходу, является малораспространенной.

Об этом пишет «Адвокат Права» в Telegram.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает о том, как действовать, когда движимое имущество уже недвижимое и как-то же его надо «списать», а также о том, во сколько обойдется перерегистрация машины.

Снятие с учета возможно только в трех случаях:

  • выбраковка автомобиля в целом — то есть его полное списание и утилизация;
  • по решению суда (например, отмена неправомерной или ошибочной регистрации);
  • для вывоза автомобиля за границу.

Чаще всего граждане не снимают с учета авто отдельно от других процедур, а пользуются услугой перерегистрации, которая предусматривает одновременное снятие машины с учета с одного человека и регистрацию ее на другого.

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Самое трудное в процедуре перерегистрации и снятия с учета — обязательный осмотр автомобиля. Ведь согласно законодательству, авто, которые уже не на ходу, «подлежат осмотру специалистами экспертной службы МВД с целью сверки идентификационных номеров их составных частей с номерами, указанными в представленных владельцем для регистрации документах».

Осмотр не является обязательным для автомобиля, который списывается совсем, то есть вследствие «выбраковки в целом». Поэтому для владельца, желающего просто избавиться от ненужной машины, дело значительно облегчается. В такой ситуации процедура еще и бесплатная.

Существует два пути осмотра:

  • привезти машину на лафете (автовозе) или на буксире;
  • привезти эксперта к месту стоянки автомобиля. В таком случае нужно обратиться к экспертной группе в сервисном центре и написать заявление с просьбой выехать на место стоянки неисправного авто.

Снять машину с учета можно в любом сервисном центре независимо от места регистрации владельца — гражданина или юридического лица. Также эксперты говорят, что стоит позаботиться о том, чтобы автомобиль при снятии с учета имел более-менее приличный вид.

«Даже если автомобиль заявлен как „неисправный“, для осмотра нужно предъявлять его в комлектном виде. Комплектным считается автомобиль, на котором установлены двигатель, трансмиссия, подвеска, стекло, подавляющее большинство компонентов интерьера и внешней облицовки», — пишет «Адвокат Права».

Сколько стоит перерегистрация авто? В соответствии с данными на сайте МВД, стоимость услуги такая:

  • для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов с выдачей номерного знака) — ориентировочно 650 грн (услуга — 152,63 грн, номерной знак — ориентировочно 178,20 грн, бланк свидетельства — 312 грн)
  • для ТС всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов с выдачей номерного знака) — ориентировочно 690 грн (услуга — 190,15 грн, номерной знак — ориентировочно 178,20 грн, бланк свидетельства — 312 грн).

Справка Finance.ua:

в 2021 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:

  • если стоимость авто не превышает или равна 374 550 грн — 3%;
  • если стоимость авто больше, чем 374 550 грн или равна 658 300 грн — 4%;
  • если стоимость авто больше, чем 658 300 грн — 5%.
По материалам Finance.UA
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