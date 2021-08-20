Как украинцу получить гражданство Польши

Мигранты, которые долгое время проживают на территории Польши, в какой-то момент начинают задумываться о том, как получить гражданство Польши.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о возможных способах оформления польского гражданства.

Как пишет jobian.com, способов, как получить гражданство Польши гражданину Украины, существует несколько. Некоторые из них легче, некоторые сложнее. Учитывая тот факт, что польское правительство идет навстречу мигрантам и ежегодно упрощает процедуру оформления документов, можно быть уверенным в успехе.

Как можно получить гражданство Польши:

на основании ПМЖ ;

; с картой поляка;

после бракосочетания с гражданином Польши.

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

На основании ПМЖ:

чтобы получить ПМЖ («карту сталего побыту») обычно необходимо пять лет работать и проживать на территории РП по ВНЖ («карта часовего побыту»);

(«карту сталего побыту») обычно необходимо пять лет работать и проживать на территории РП по («карта часовего побыту»); далее, чтобы получить паспорт РП на основе ПМЖ , иностранцу нужно минимум три года работать и проживать на территории РП по ПМЖ . По истечении этого срока можно подавать заявление на польский паспорт.

На основании карты поляка:

с 2016 года польское правительство установило закон, по которому, если владелец карты поляка непрерывно живет на территории РП более 12 месяцев, он имеет право получить паспорт Польши по праву крови. Это самый простой способ, как быстро получить гражданство Польши, следует подать заявление, к которому следует приложить необходимые документы и сертификат о знании польского языка на уровне В1+.

На основании бракосочетания с гражданином Польши:

в этом случае претенденту, который хочет получить паспорт РП, придется подождать несколько лет, прежде чем подавать заявление. Перед этим следует получить ВНЖ и ПМЖ Польши. ВНЖ можно получить на основании свидетельства о браке. Через два года — получить ПМЖ , и еще через два года подавать документы на паспорт РП;

и Польши. можно получить на основании свидетельства о браке. Через два года — получить , и еще через два года подавать документы на паспорт РП; еще одним условием для подачи документов на польский паспорт будет дата бракосочетания. С этого момента должно пройти не менее трех лет, тогда государство позволит подавать документы на гражданство.

Польский паспорт также дают на основании особого решения Президента. Чтобы подать заявление на имя Президента, следует описать причину, по которой Вы желаете получить паспорт РП. Также заявление имеет право рассмотреть воеводство по месту жительства иностранца на территории РП. Главные основания на подачу документов мы уже назвали, стоит также упомянуть о документах, которые следует подать вместе с заявлением.

Какие документы необходимы:

загранпаспорт заявителя;

документ, который дает основание получить паспорт РП (карта побыту, карта поляка, свидетельство о браке);

выписка с банковского счета о доходе заявителя;

документы родственников заявителя, имеющих польское происхождение (если заявление подается на основании карты поляка);

документ, подтверждающий наличие польского гражданства в прошлом (если заявление подается на восстановление).

К дополнительным документам относятся:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

подтверждение польского гражданства родителей (если речь идет о несовершеннолетнем заявителе или усыновлении).

Сколько придется заплатить:

согласно данным на сайте Республики Польши при подаче заявления на гражданство вам надо оплатить 1648 злотых. Оплата происходит сразу в кассе по месту подачи заявления.

Заявление, которое подает иностранец, чтобы получить паспорт РП, рассматривает Президент страны, который не обязан рассмотреть его в определенный срок, поэтому ждать положительного ответа о выдаче польского паспорта можно от нескольких месяцев до нескольких лет.