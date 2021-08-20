0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

Как украинцу получить гражданство Польши

Как украинцу получить гражданство Польши

Мигранты, которые долгое время проживают на территории Польши, в какой-то момент начинают задумываться о том, как получить гражданство Польши.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о возможных способах оформления польского гражданства.

Как пишет jobian.com, способов, как получить гражданство Польши гражданину Украины, существует несколько. Некоторые из них легче, некоторые сложнее. Учитывая тот факт, что польское правительство идет навстречу мигрантам и ежегодно упрощает процедуру оформления документов, можно быть уверенным в успехе.

Как можно получить гражданство Польши:

  • на основании ПМЖ;
  • с картой поляка;
  • после бракосочетания с гражданином Польши.

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

На основании ПМЖ:

  • чтобы получить ПМЖ («карту сталего побыту») обычно необходимо пять лет работать и проживать на территории РП по ВНЖ («карта часовего побыту»);
  • далее, чтобы получить паспорт РП на основе ПМЖ, иностранцу нужно минимум три года работать и проживать на территории РП по ПМЖ. По истечении этого срока можно подавать заявление на польский паспорт.

На основании карты поляка:

  • с 2016 года польское правительство установило закон, по которому, если владелец карты поляка непрерывно живет на территории РП более 12 месяцев, он имеет право получить паспорт Польши по праву крови. Это самый простой способ, как быстро получить гражданство Польши, следует подать заявление, к которому следует приложить необходимые документы и сертификат о знании польского языка на уровне В1+.

На основании бракосочетания с гражданином Польши:

  • в этом случае претенденту, который хочет получить паспорт РП, придется подождать несколько лет, прежде чем подавать заявление. Перед этим следует получить ВНЖ и ПМЖ Польши. ВНЖ можно получить на основании свидетельства о браке. Через два года — получить ПМЖ, и еще через два года подавать документы на паспорт РП;
  • еще одним условием для подачи документов на польский паспорт будет дата бракосочетания. С этого момента должно пройти не менее трех лет, тогда государство позволит подавать документы на гражданство.

Польский паспорт также дают на основании особого решения Президента. Чтобы подать заявление на имя Президента, следует описать причину, по которой Вы желаете получить паспорт РП. Также заявление имеет право рассмотреть воеводство по месту жительства иностранца на территории РП. Главные основания на подачу документов мы уже назвали, стоит также упомянуть о документах, которые следует подать вместе с заявлением.

Какие документы необходимы:

  • загранпаспорт заявителя;
  • документ, который дает основание получить паспорт РП (карта побыту, карта поляка, свидетельство о браке);
  • выписка с банковского счета о доходе заявителя;
  • документы родственников заявителя, имеющих польское происхождение (если заявление подается на основании карты поляка);
  • документ, подтверждающий наличие польского гражданства в прошлом (если заявление подается на восстановление).

К дополнительным документам относятся:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке;
  • подтверждение польского гражданства родителей (если речь идет о несовершеннолетнем заявителе или усыновлении).

Сколько придется заплатить:

  • согласно данным на сайте Республики Польши при подаче заявления на гражданство вам надо оплатить 1648 злотых. Оплата происходит сразу в кассе по месту подачи заявления.

Заявление, которое подает иностранец, чтобы получить паспорт РП, рассматривает Президент страны, который не обязан рассмотреть его в определенный срок, поэтому ждать положительного ответа о выдаче польского паспорта можно от нескольких месяцев до нескольких лет.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.