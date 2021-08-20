Как украинцу получить гражданство Польши

Мигранты, которые долгое время проживают на территории Польши, в какой-то момент начинают задумываться о том, как получить гражданство Польши.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о возможных способах оформления польского гражданства.
Как пишет jobian.com, способов, как получить гражданство Польши гражданину Украины, существует несколько. Некоторые из них легче, некоторые сложнее. Учитывая тот факт, что польское правительство идет навстречу мигрантам и ежегодно упрощает процедуру оформления документов, можно быть уверенным в успехе.
Как можно получить гражданство Польши:
Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.
На основании ПМЖ:
На основании карты поляка:
На основании бракосочетания с гражданином Польши:
Польский паспорт также дают на основании особого решения Президента. Чтобы подать заявление на имя Президента, следует описать причину, по которой Вы желаете получить паспорт РП. Также заявление имеет право рассмотреть воеводство по месту жительства иностранца на территории РП. Главные основания на подачу документов мы уже назвали, стоит также упомянуть о документах, которые следует подать вместе с заявлением.
Какие документы необходимы:
К дополнительным документам относятся:
Сколько придется заплатить:
Заявление, которое подает иностранец, чтобы получить паспорт РП, рассматривает Президент страны, который не обязан рассмотреть его в определенный срок, поэтому ждать положительного ответа о выдаче польского паспорта можно от нескольких месяцев до нескольких лет.
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