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Что нужно знать заробитчанам о налогах в Польше

Что нужно знать заробитчанам о налогах в Польше

На сегодня более миллиона украинцев легально работают в Польше на постоянной основе или в течение сезона. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, напоминает, что в Польше существуют обязательства по уплате налога на доход, который вычитается из заработной платы.

Как объясняют эксперты сервиса официальной работы за рубежом jobian.com, налоги вычитаются из сумм зарплат, которые получают работники.

Что нужно знать о расчете налогов:

  • Украина и Польша заключили договор, согласно которому граждане нашей страны не платят двойные тарифы. Нужно лишь получить личный код PESEL. Далее работник регистрируется работодателем в налоговой инспекции и по нему рассчитывают необходимую сумму налога;
  • налог с заработной платы соотносится с размерами заработной платы и не зависит от возраста или пола человека.

Нерезиденты платят налоги только с тех средств, которые они зарабатывают именно на территории Польши.

Налог на зарплату в этой стране рассчитывается по принципу:

  • если ваш годовой заработок менее 3091 злотого, никакие сборы не взимаются;
  • если вы зарабатываете 85 528 злотых в год, то платите 17% подоходного налога;
  • если сумма выше, тогда налог составит 32% от заработной платы.

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Каждый украинец, который официально устроен и получает зарплату на основании трудового договора «умова о праце» или «умова злецення») как физическое лицо платит подоходный налог на зарплату, так называемый PIT (PersonallncomeTax).

Нередко украинцы сталкиваются с таким неприятным моментом, как уплата налогов в двух странах.

Чтобы законно избежать двойного налогообложения, оформите справку в инспекции по месту жительства. В ней должно быть указано, что у вас есть статус налогового резидента Украины.

После получения «Profil zaufany» на официальном государственном портале проверить, какие налоги уплатил за вас работодатель. Эта информация находится в разделе “Twój e-PIT».

По материалам Finance.UA
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