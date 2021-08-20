Microsoft раскрыла дату своей масштабной осенней презентации

Летом, в июне, Microsoft провела онлайн-презентацию, на которой представила новую операционную систему — Windows 11. Теперь же компания готовится к новому, осеннему мероприятию.

Редмондцы опубликовали в своём Twitter-аккаунте запись. В ней они анонсировали свежую презентацию, намеченную на 22 сентября 2021 года.

Как пишет TNW, технически инвайт, опубликованный компанией, приглашает нас на беседу о Windows 11 и новых девайсах IT-гиганта. Каких именно — пока что неизвестно.

Но наши зарубежные коллеги делают ставку на то, что Microsoft представит в рамках презентации сразу два новых девайса: второе поколение смартфона с двумя дисплеями Surface Duo 2 и новый ноутбук Surface Book 3.

Анонс последнего особенно реалистичен на фоне того, что именно изображено на видеоприглашении компании — некая смесь планшета и ноутбука в сверхтонком корпусе.