0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 20 0

Microsoft раскрыла дату своей масштабной осенней презентации

Microsoft раскрыла дату своей масштабной осенней презентации

Летом, в июне, Microsoft провела онлайн-презентацию, на которой представила новую операционную систему — Windows 11. Теперь же компания готовится к новому, осеннему мероприятию.

Редмондцы опубликовали в своём Twitter-аккаунте запись. В ней они анонсировали свежую презентацию, намеченную на 22 сентября 2021 года.

Как пишет TNW, технически инвайт, опубликованный компанией, приглашает нас на беседу о Windows 11 и новых девайсах IT-гиганта. Каких именно — пока что неизвестно.

Но наши зарубежные коллеги делают ставку на то, что Microsoft представит в рамках презентации сразу два новых девайса: второе поколение смартфона с двумя дисплеями Surface Duo 2 и новый ноутбук Surface Book 3.

Анонс последнего особенно реалистичен на фоне того, что именно изображено на видеоприглашении компании — некая смесь планшета и ноутбука в сверхтонком корпусе.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.