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Опубликованы фотографии нового компактного кроссовера Hyundai Casper

Опубликованы фотографии нового компактного кроссовера Hyundai Casper

Пресс-служба корейской компании Hyundai Motor опубликовала первые официальные фотографии новой для бренда модели – компактного кроссовера Casper (AX1), который является наименьшим SUV-авто в модельной линейке марки.

Габариты автомобиля следующие: длина составляет 3595 мм, ширина – 1595 мм, а высота – 1575 мм, в то время как колесная база равна 2400 мм. У новинки пятидверный кузов, рассчитанный на расположение четырех человек внутри.

Автомобиль базируется на фирменной архитектуре Hyundai-KIA K1, на которой уже основывается малолитражка Hyundai i10 последней генерации.

Кузов новинки разработан с нуля, а самыми заметными деталями экстерьера являются встроенные в бампер двухъярусные передние фары, скрытые в оконных рамках ручки задних дверей, широкие проштамповки над колесными арками, а также уникальная радиаторная решетка с градиентом.

Моторная гамма автомобиля состоит из 1,0-литровых бензиновых атмосферного и турбированного двигателей. Мощность первого составляет 75 л. с., второго – 99 л. с. Работают силовые агрегаты вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и переднеприводной системой (полный привод изначально не предусмотрен). Компания также анонсировала электрическую версию автомобиля, которая, скорее всего, получит агрегат BorgWarner на 135 кВт (184 л. с.).

Фотографии салона и подробная информация будут опубликованы позже. Выпуск нового Hyundai Casper в Южной Корее начнется 15-го сентября. Автомобиль будет доступен как на корейском рынке, так и европейском и индийском.

По материалам MMR
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