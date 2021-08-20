Займы на $3 миллиарда и больше: Минэкономики подписало меморандум с Эксимбанком США

Министерство экономики Украины подписало с Эксимбанком США меморандум о взаимопонимании, основой которого является укрепление экономического сотрудничества между странами относительно торговли товарами и услугами.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
“Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком Соединенных Штатов Америки. От Украины документ подписал первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко, от банка – исполнительный президент Джеймс Барроу”, – говорится в сообщении.
Главной целью подписания меморандума является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно торговли товарами и услугами. В частности, запланировано, что Минэкономики и Эксимбанк рассмотрят варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украину на общую сумму 3 млрд долл. США.
Несмотря на вышеизложенное, банк не имеет ограничений относительно возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, которая превышает совокупную сумму в 3 млрд долларов США.
«Мы надеемся, что сможем реализовать проекты на общую сумму, которая будет значительно больше, чем указанные 3 млрд долларов. Для нас важно стратегически развить сотрудничество с Эксимбанком США, превратить его в одну из опор трансформации Украины и усилить наше сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и международными финансовыми институтами. Мы надеемся, что партнеры из США станут надежной финансовой опорой такого сотрудничества», – отметил Любченко.
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