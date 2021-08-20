Цены на АЗС: бензин и автогаз

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,85 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 — 29,68 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо — 27,90 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз — 17,47 гривен за литр (-0,01 гривен).
Напомним, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива — 28,11 гривен за литр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 40950 18
Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налогов6 ч. назад - 1136 8
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 3475 7
Сколько стоит жить в Варшаве9 ч. назад - 1512 6
Налоговая амнистия позволит легализовать «зарплаты в конвертах» — Немчинов6 ч. назад - 527 5
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 6871
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 3637 2
Банкиры спрогнозировали курс доллара до конца года8 ч. назад - 3418
Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%12 ч. назад - 2357 1
Сколько стоит жить в Варшаве9 ч. назад - 1512 6
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1280
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 770
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2230 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3608 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1450 5