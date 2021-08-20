Цены на АЗС: бензин и автогаз

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,85 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 — 29,68 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо — 27,90 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз — 17,47 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива — 28,11 гривен за литр.