США могут инвестировать в атомную энергетику Украины до 30 миллиардов долларов - Зеленский

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, о чем был подписан соответствующий документ. Американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.
Об этом 1 сентября заявил Президент Владимир Зеленский в США во время общения с журналистами.
«Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики (США. — Ред.), с госпожой министром (Дженнифер Гренхольм. — Ред.). Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины… Думаем, что (инвестиции. — Ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов», — заявил президент.
По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами: «Сейчас имеем поддержку (США — ред.). Считаю, мощная победа для обеих стран».
В то же время он добавил, что о деталях договоренностей могут рассказать министр энергетики Украины Герман Галущенко и руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко, в частности — относительно зеленой энергетики. Также президент отметил, что Украина видит поддержку Министерства энергетики США в вопросе «Северного потока-2».
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