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США могут инвестировать в атомную энергетику Украины до 30 миллиардов долларов - Зеленский

США могут инвестировать в атомную энергетику Украины до 30 миллиардов долларов - Зеленский

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, о чем был подписан соответствующий документ. Американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

Об этом 1 сентября заявил Президент Владимир Зеленский в США во время общения с журналистами.

«Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики (США. — Ред.), с госпожой министром (Дженнифер Гренхольм. — Ред.). Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины… Думаем, что (инвестиции. — Ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов», — заявил президент.

По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами: «Сейчас имеем поддержку (США — ред.). Считаю, мощная победа для обеих стран».

В то же время он добавил, что о деталях договоренностей могут рассказать министр энергетики Украины Герман Галущенко и руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко, в частности — относительно зеленой энергетики. Также президент отметил, что Украина видит поддержку Министерства энергетики США в вопросе «Северного потока-2».

Справка Finance.ua:

  • 1 сентября Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Он проведет ряд встреч, а 1 сентября состоятся переговоры с президентом США Джо Байденом.
  • Президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден должны обсудить сотрудничество в оборонной сфере, «Северный поток-2» и войну на Донбассе. Об этом Общественному рассказал политический советник посольства США в Украине Дэвид Геренбек, исполняющий обязанности заместителя главы миссии США в Украине.
По материалам Економічна Правда
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