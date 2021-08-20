В Минздраве объяснили, почему перенесли дату полного перехода на электронные больничные

В Министерстве здравоохранения назвали причину переноса запуска полного перехода на электронные больничные в Украине. Это должно было произойти 1 сентября.
Об этом заявила глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич в ходе брифинга.
Она сообщила, что было проведено обучение для медицинского персонала и работодателей для того, чтобы знакомить с новыми процессами по выдаче электронных листков нетрудоспособности.
«Получив обратную связь, как от работодателей, так и от медицинского персонала, мы понимаем, что для использования новой модели, для полноценного формирования электронных больничных нужно больше адаптационного периода, поэтому было принято решение о продлении срока переходной модели до 1 октября этого года», — отметила Карчевич.
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