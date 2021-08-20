0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

В Минздраве объяснили, почему перенесли дату полного перехода на электронные больничные

В Минздраве объяснили, почему перенесли дату полного перехода на электронные больничные

В Министерстве здравоохранения назвали причину переноса запуска полного перехода на электронные больничные в Украине. Это должно было произойти 1 сентября.

Об этом заявила глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич в ходе брифинга.

Она сообщила, что было проведено обучение для медицинского персонала и работодателей для того, чтобы знакомить с новыми процессами по выдаче электронных листков нетрудоспособности.

«Получив обратную связь, как от работодателей, так и от медицинского персонала, мы понимаем, что для использования новой модели, для полноценного формирования электронных больничных нужно больше адаптационного периода, поэтому было принято решение о продлении срока переходной модели до 1 октября этого года», — отметила Карчевич.

Справка Finance.ua:

  • полный переход на электронные больничные ориентировочно состоится 1-го октября;
  • в Пенсионном фонде Украины призвали проверить информацию в реестре застрахованных лиц фонда, поскольку из-за возможных ошибок или отсутствия данных невозможно будет получить электронный листок нетрудоспособности.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.