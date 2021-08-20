0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Директор департамента НБУ переходит в Ощадбанк

Директор департамента НБУ переходит в Ощадбанк

Директор департамента финансового контроллинга Олег Стринжа завершил работу в Национальном банке и переходит в Ощадбанк.

Олег Стринжа возглавлял это подразделение с 26 марта 2015 года по 31 августа 2021 года.

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка 19 августа назначил победителя конкурса Олега Стринжу членом правления банка, ответственным за финансовый блок с 1 сентября.

Его кандидатура согласована Нацбанком. Контракт рассчитан на 5 лет.

Главными задачами Олега Стринжи в Ощадбанке будут введение функции управленческого учета, обновление финансовой политики Ощадбанка, имеющей целью повышение его эффективности и финансовой устойчивости.

“Моя работа в Национальном банке на протяжении более 6 лет приносила мне настоящее удовольствие, в частности из-за высокой профессиональности коллектива НБУ, преданности делу и стратегическим ценностям нашей большой команды. У меня не было исключительной цели идти из Национального банка, но в открытом соревновании я стал победителем конкурса на должность члена правления по финансовым вопросам крупного системного банка. Поэтому я решил, что время перемен пришло и не нужно отвергать этой профессиональной возможности, а воспользоваться ею, и применить свой опыт в новых условиях», – отметил Олег Стринжа.

Обязанности директора департамента финансового контроллинга НБУ будет исполнять заместитель директора этого подразделения Татьяна Усачева.

В то же время Нацбанк объявит конкурсный отбор на вакантную должность директора департамента финансового контроллинга. К функциям этого департамента в частности относятся:

  • организация и обеспечение процесса управления расходами НБУ;
  • организация и обеспечение финансового прогнозирования НБУ;
  • управление собственным капиталом Нацбанка;
  • составление управленческой отчетности по финансовым показателям НБУ;
  • организация и обеспечение работы бюджетного комитета НБУ.
По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.