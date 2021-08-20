Директор департамента НБУ переходит в Ощадбанк

Директор департамента финансового контроллинга Олег Стринжа завершил работу в Национальном банке и переходит в Ощадбанк.
Олег Стринжа возглавлял это подразделение с 26 марта 2015 года по 31 августа 2021 года.
Наблюдательный совет государственного Ощадбанка 19 августа назначил победителя конкурса Олега Стринжу членом правления банка, ответственным за финансовый блок с 1 сентября.
Его кандидатура согласована Нацбанком. Контракт рассчитан на 5 лет.
Главными задачами Олега Стринжи в Ощадбанке будут введение функции управленческого учета, обновление финансовой политики Ощадбанка, имеющей целью повышение его эффективности и финансовой устойчивости.
“Моя работа в Национальном банке на протяжении более 6 лет приносила мне настоящее удовольствие, в частности из-за высокой профессиональности коллектива НБУ, преданности делу и стратегическим ценностям нашей большой команды. У меня не было исключительной цели идти из Национального банка, но в открытом соревновании я стал победителем конкурса на должность члена правления по финансовым вопросам крупного системного банка. Поэтому я решил, что время перемен пришло и не нужно отвергать этой профессиональной возможности, а воспользоваться ею, и применить свой опыт в новых условиях», – отметил Олег Стринжа.
Обязанности директора департамента финансового контроллинга НБУ будет исполнять заместитель директора этого подразделения Татьяна Усачева.
В то же время Нацбанк объявит конкурсный отбор на вакантную должность директора департамента финансового контроллинга. К функциям этого департамента в частности относятся:
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