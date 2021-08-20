Шведская Scania разработала первый водородный мусоровоз (фото)

Компания Scania продолжает расширять линейку своих грузовых машин, работающих с альтернативными видами привода. В прошлом году на тесты вышли первые электроводородные грузовики, которые обкатывались в Норвегии, а теперь такая машина появилась и на дорогах родной для Scania Швеции, правда, в образе мусоровоза для города Гетеборг.
Автомобиль был разработан по спецзаказу Шведского энергетического агентства, которое возьмет на себя контроль результатов работы и затрат на ее эксплуатацию. Модель будут сравнивать с аналогичными показателями, которые демонстрируют дизельные, газовые и электрические машины. Все это необходимо для того, чтобы понять, насколько целесообразно дальнейшее развитие подобных технологий в мусороуборочной отрасли.
Никаких технических данных о новой модели Scania не объявляется, но уже понятно, что главным продуктом выхлопа мусоровоза является водяной пар, а энергия от работы топливных элементов будет направляться на обогрев кабины.
Впрочем, не исключено, что техническая сторона мусоровоза окажется близка к норвежским аналогам. В этом случае машина будет комплектоваться 290-сильным электрическим мотором и аккумулятором емкостью 56 кВт/ч. Батареи в таких грузовиках заряжаются от электрохимического генератора с топливными элементами, мощность которого составляет 90 кВт, а водород хранится в специальных баллонах, расположенных за кабиной. Запас хода машин составляет от 400 до 500 километров.
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