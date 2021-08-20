В каких случаях проводятся внеплановые проверки ГНС

Особенность внеплановых проверок ГНС заключается в том, что они предназначены для проверки отдельных вопросов, не предусмотрены определенным планом и могут проводиться без ограничения их количества или периодичности.

Как пишет Судебно-юридическая газета, детали рассказали в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

Органы ГНС усиливают контроль за наиболее рисковыми плательщиками и сосредотачивают ресурсы на росте не количества проверок, а их качества. Соответствующие меры направлены как на предубеждение нарушений, так и на их дальнейшее выявление.

В пределах отработки налогоплательщиков рисковых категорий выделяют следующие категории:

субъект хозяйствования, зарегистрированный плательщиком НДС , который получал необоснованную налоговую выгоду за счет отражения данных в налоговой отчетности оформленных нереальных операций по приобретению товаров (работ, услуг);

субъект хозяйствования, зарегистрированный плательщиком НДС , который формирует для других плательщиков схемный налоговый кредит за счет оформления нереальных операций поставки (продажи) товаров/услуг, отличных от приобретенных.

*Основанием для проведения документальной внеплановой проверки является получение налоговой информации, свидетельствующей о нарушении налогоплательщиком валютного, налогового и другого не урегулированного Налоговым кодексом Украины законодательства, выявления недостоверности данных, содержащихся в поданных налоговых декларациях.

Основанием будет, когда налогоплательщик не предоставит объяснения и их документальные подтверждения на обязательный письменный запрос, в котором указываются нарушения этим плательщиком в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.

Налоговый орган, получивший информацию о нарушении плательщиком налогового законодательства или наличии в его налоговой отчетности недостоверных данных, направляет такому плательщику запрос о предоставлении информации и ее документальных подтверждений. Плательщик в течение 15 рабочих дней должен предоставить ответ на запрос и документы для того, чтобы опровергнуть наличие нарушений.

Если плательщик не предоставил ответа или ответ не опровергает информации о допущенном нарушении налогового законодательства, налоговый орган может назначить внеплановую проверку. Решение о назначении документальной внеплановой проверки рискового плательщика оформляется приказом.

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