В каких случаях проводятся внеплановые проверки ГНС

Особенность внеплановых проверок ГНС заключается в том, что они предназначены для проверки отдельных вопросов, не предусмотрены определенным планом и могут проводиться без ограничения их количества или периодичности.
Как пишет Судебно-юридическая газета, детали рассказали в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.
Органы ГНС усиливают контроль за наиболее рисковыми плательщиками и сосредотачивают ресурсы на росте не количества проверок, а их качества. Соответствующие меры направлены как на предубеждение нарушений, так и на их дальнейшее выявление.
В пределах отработки налогоплательщиков рисковых категорий выделяют следующие категории:
*Основанием для проведения документальной внеплановой проверки является получение налоговой информации, свидетельствующей о нарушении налогоплательщиком валютного, налогового и другого не урегулированного Налоговым кодексом Украины законодательства, выявления недостоверности данных, содержащихся в поданных налоговых декларациях.
Основанием будет, когда налогоплательщик не предоставит объяснения и их документальные подтверждения на обязательный письменный запрос, в котором указываются нарушения этим плательщиком в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.
Налоговый орган, получивший информацию о нарушении плательщиком налогового законодательства или наличии в его налоговой отчетности недостоверных данных, направляет такому плательщику запрос о предоставлении информации и ее документальных подтверждений. Плательщик в течение 15 рабочих дней должен предоставить ответ на запрос и документы для того, чтобы опровергнуть наличие нарушений.
Если плательщик не предоставил ответа или ответ не опровергает информации о допущенном нарушении налогового законодательства, налоговый орган может назначить внеплановую проверку. Решение о назначении документальной внеплановой проверки рискового плательщика оформляется приказом.
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