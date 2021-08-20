Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»

В суд поступил иск водителя на постановление полиции о нарушении правил дорожного движения. В оспариваемом постановлении было указано: «Водитель не имел при себе водительского удостоверения на право управления, чем нарушил п. 2.1.а ПДД».
Об этом пишет Дорожный адвокат.
Данным постановлением на водителя наложен штраф на основании ч.1 ст.126 КУоАП. Данная норма предусматривает штраф 425 грн за непредъявление водителем документов на право управления.
В иске водитель отметил, что «бумажных» документов на право управления у него с собой не было. Поскольку данные документы содержатся в приложении «Дія» на его смартфоне в электронном виде, то считает, что «бумажные» документы иметь при себе не нужно.
Указывал, что предъявление документов в электронном формате в приложении «Дія» является равноценным предъявлению «бумажных» документов. При этом, отмечал, что на месте остановки работники полиции требовали предъявления именно «бумажных» документов.
Исследовав материалы дела, суд выяснил, что водителем были предъявлены документы со смартфона в приложении «Дія» в электронном виде. Дополнительно суд убедился, что водитель зарегистрирован в данном приложении, в котором содержатся данные документы в электронном формате.
По результатам рассмотрения дела суд согласился, что такими действиями водитель не нарушил правил. А наоборот, действовал в соответствии с законом.
С учетом указанного, суд сделал вывод, что водителем соблюдены требования п.2.4 ПДД. А именно по требованию полицейского предъявить для проверки водительское удостоверение, водителем в соответствии с постановлением КМУ №956 от 23.10.2019 предъявлено на смартфоне е-водительского удостоверения. Что соответствует закону. Как следствие, суд отменил неправомерный штраф полиции.
Водитель не обязан иметь при себе документов на право управления в «бумажном» виде. Такие документы водитель вправе предъявить в электронном виде из приложения «Дія».
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