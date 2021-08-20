На границе Украины действует е-проверка COVID-сертификатов (фото)

Государственная пограничная служба начала применять электронную проверку COVID-19-сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Как отмечается, пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением «SafeBorder».
Что это за устройство. Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки действия документа и его принадлежности соответствующему лицу при пересечении границы Украины. Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.
Фото: dpsu.gov.ua
Чтобы провести проверку, пограничник сканирует QR-код предоставленного гражданами сертификата и получает на экране подтверждение статуса документа.
На сегодня к доверительной сети цифровых COVID-сертификатов подключены почти 40 стран, среди которых страны – члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также страны, которые не являются членами ЕС: Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Северная Македония, Турция.
Фото: dpsu.gov.ua
Проверка COVID-сертификатов, выданных в странах, которые не подключены к данной сети, производится визуально и с помощью технических средств пограничного контроля с изучением признаков на предмет возможных подделок.
Фото: dpsu.gov.ua
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