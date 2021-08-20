Украина запрещает въезд автомобилям на приднестровских номерах

С 1 сентября Украина запрещает въезд на свою территорию автомобилям из Приднестровского региона Молдовы на номерах так называемой «республики». Номера должны быть согласованного образца или нейтральными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что, согласно поручению Кабинета Министров Украины и ноте Министерства иностранных дел, с 1 сентября к участию в международном движении допускаются только те транспортные средства из Приднестровского региона, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.
«В отношении транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, Украина еще в феврале пообещала Молдове не пропускать автомобили с номерами Приднестровья.
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