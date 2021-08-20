«Кабмин не будет финансировать МАУ за счет госбюджета», – замминистра финансов

Украинцы не будут оплачивать долги авиакомпании МАУ. В этом заверил замминистра финансов Александр Кава. Он проводит аналогию с коммерческими банками, кредиты которым людям все равно приходится возвращать — их не «списывают».

Вопросами накопившегося многомиллионного долга МАУ перед аэропортом «Борисполь» и госпредприятием «Украэрорух» было поручено заняться Кабинету министров Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в течение месяца от правительства ждут принятия неотложных мер для минимизации рисков функционирования всей авиационной отрасли и предотвращения повторения МАУ сценария «Аэросвита» — банкротства предприятия.

Эксперты уже говорят о том, что решить вопрос за счет государственных денег не получится по причине того, что авиатранспорт не является для украинцев основным, и подобное решение вызовет негодование среди налогоплательщиков, которые им не пользуются.

«Это частная авиакомпания, у которой есть акционеры, у которых есть деньги, и именно они могут решить ее проблему. Государство на это повлиять никак не может. Чтобы оно могло дофинансировать авиакомпанию, компания должна быть государственным предприятием», — говорит Александр Кава.

По его словам, линия поведения государства в таком случае может быть сопоставима с тем, как поступают коммерческие банки, если человек взял кредит и не выплачивает его: в таком случае финучреждения не «вызываются» простить гражданам эти долги.