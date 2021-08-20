«Кабмин не будет финансировать МАУ за счет госбюджета», – замминистра финансов

Украинцы не будут оплачивать долги авиакомпании МАУ. В этом заверил замминистра финансов Александр Кава. Он проводит аналогию с коммерческими банками, кредиты которым людям все равно приходится возвращать — их не «списывают».
Вопросами накопившегося многомиллионного долга МАУ перед аэропортом «Борисполь» и госпредприятием «Украэрорух» было поручено заняться Кабинету министров Украины.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в течение месяца от правительства ждут принятия неотложных мер для минимизации рисков функционирования всей авиационной отрасли и предотвращения повторения МАУ сценария «Аэросвита» — банкротства предприятия.
Эксперты уже говорят о том, что решить вопрос за счет государственных денег не получится по причине того, что авиатранспорт не является для украинцев основным, и подобное решение вызовет негодование среди налогоплательщиков, которые им не пользуются.
«Это частная авиакомпания, у которой есть акционеры, у которых есть деньги, и именно они могут решить ее проблему. Государство на это повлиять никак не может. Чтобы оно могло дофинансировать авиакомпанию, компания должна быть государственным предприятием», — говорит Александр Кава.
По его словам, линия поведения государства в таком случае может быть сопоставима с тем, как поступают коммерческие банки, если человек взял кредит и не выплачивает его: в таком случае финучреждения не «вызываются» простить гражданам эти долги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готовит первую миссию на Луну в 2022 годуВчера, 20:00 - 1045 10
Примеры заполнения добровольной декларацииВчера, 11:45 - 3201 8
Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытковВчера, 10:46 - 767 6
Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа в УкраинеВчера, 17:22 - 311 5
Украина рассмотрит создание водородного продуктопровода в ЕСВчера, 20:43 - 589 4
Как онлайн узнать размер начисленной субсидииВчера, 14:00 - 7721
С сегодняшнего дня в Украине заработали новые камеры автофиксации нарушений ПДД на 10 участкахВчера, 13:02 - 3316 1
Для некоторых ФЛП предлагают отменить обязательные РРОВчера, 16:05 - 2708
НБУ стал убыточным и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два разаВчера, 14:11 - 2428 3
Самая низкая и самая высокая стоимость гектара земли в Украине4 ч. назад - 1104
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1167
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 719
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2071 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3464 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1388 5