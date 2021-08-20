0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

«Кабмин не будет финансировать МАУ за счет госбюджета», – замминистра финансов

«Кабмин не будет финансировать МАУ за счет госбюджета», – замминистра финансов

Украинцы не будут оплачивать долги авиакомпании МАУ. В этом заверил замминистра финансов Александр Кава. Он проводит аналогию с коммерческими банками, кредиты которым людям все равно приходится возвращать — их не «списывают».

Вопросами накопившегося многомиллионного долга МАУ перед аэропортом «Борисполь» и госпредприятием «Украэрорух» было поручено заняться Кабинету министров Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в течение месяца от правительства ждут принятия неотложных мер для минимизации рисков функционирования всей авиационной отрасли и предотвращения повторения МАУ сценария «Аэросвита» — банкротства предприятия.

Эксперты уже говорят о том, что решить вопрос за счет государственных денег не получится по причине того, что авиатранспорт не является для украинцев основным, и подобное решение вызовет негодование среди налогоплательщиков, которые им не пользуются.

«Это частная авиакомпания, у которой есть акционеры, у которых есть деньги, и именно они могут решить ее проблему. Государство на это повлиять никак не может. Чтобы оно могло дофинансировать авиакомпанию, компания должна быть государственным предприятием», — говорит Александр Кава.

По его словам, линия поведения государства в таком случае может быть сопоставима с тем, как поступают коммерческие банки, если человек взял кредит и не выплачивает его: в таком случае финучреждения не «вызываются» простить гражданам эти долги.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.