Межбанк: на валютном рынке снова будет жарко

Последние валютные торги лета пройдут очень динамично и в два этапа. Причина — приближение отчетной даты.
На первом этапе – сегодня на межбанк выйдут практически все клиенты, которые так или иначе занимаются внешнеэкономической деятельностью. Часть компаний будет закрывать на 1-е число свои сделки по валюте с иностранными партнерами, части будет нужна гривна для завершения своих внутриукраинских расчетов с контрагентами.
Если добавить к этому:
1) проведение аукциона по размещению ОВГЗ;
2) возможное продолжение вчерашнего «аттракциона неслыханной щедрости» по распродаже валюты отдельными госкомпаниями. По почти подтвержденным слухам на рынке — это Укравтодор начал продавать долларовые средства, полученные в виде консорциумного кредита от ряда украинских банков;
3) поступление ресурсов, получаемых экспортерами от государства в виде возмещений НДС;
4) текущую деятельность компаний, не связанную с окончанием месяца,
то мы получаем отличный «коктейль» совершенно противоречивых задач и интересов клиентов и самих банков на межбанке. Поэтому — сегодня на торгах будет очень напряженно в первой половине дня, когда все эти задачи надо будет клиентам закрывать.
Во второй половине дня наступит второй этап сессии, когда клиентские сделки уже будут закрыты, а банки займутся проведением своих операций по валютной позиции для фиксации финансового результата от торговли валютой за август и выхода на отчетный баланс и выполнение экономических нормативов Нацбанка. Сделок станет на межбанке меньше, но вот по суммам — это могут быть лоты от десятков тысяч долларов в эквиваленте и до лотов по $ 1 млн. Так что приближение отчетной даты подстегнет практически весь валютный рынок к активизации.
Учитывая фактор конца месяца, Нацбанку скорее всего придется активно присутствовать на торгах, чтобы сглаживать перекосы спроса и предложения в течение дня. И как всегда, именно его ценники и будут основным курсовым «маяком» для всего межбанка.
По нашему прогнозу, объем операций на межбанке во вторник будет находиться в пределах не менее $ 140−180 млн при заключении до 450−570 сделок.
Курсы межбанка, по нашим расчетам, 31 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,75 — 27,00 грн, евро — коридор 31,55 — 31,95 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,87 / 26,89
евро — 31,77 / 31,80
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