В украинских банках около половины ипотечных кредитов не обслуживается, - заместитель председателя Совета НБУ

Около половины ипотечных кредитов пока не обслуживается. Преимущественно речь идет о займах, выданных давно.

Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман на телеканале Эспрессо.

«Об ипотечных кредитах — знаю точную цифру, потому что недавно готовился, выступал на эту тему. У нас ипотечных кредитов выдано около 30 млрд грн. Это суммарный портфель. Из них работающих кредитов — 16 (на 16 млрд грн. — Ред.). А другие не обслуживаются», — сказал Фурман.

По его словам, обслуживают преимущественно кредиты, выданные в течение последних пяти-шести лет.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 30 августа уполномоченные банки подписали 759 кредитных соглашений на 643,78 млн грн в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%»;