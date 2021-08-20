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В украинских банках около половины ипотечных кредитов не обслуживается, - заместитель председателя Совета НБУ

В украинских банках около половины ипотечных кредитов не обслуживается, - заместитель председателя Совета НБУ

Около половины ипотечных кредитов пока не обслуживается. Преимущественно речь идет о займах, выданных давно.

Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман на телеканале Эспрессо.

«Об ипотечных кредитах — знаю точную цифру, потому что недавно готовился, выступал на эту тему. У нас ипотечных кредитов выдано около 30 млрд грн. Это суммарный портфель. Из них работающих кредитов — 16 (на 16 млрд грн. — Ред.). А другие не обслуживаются», — сказал Фурман.

По его словам, обслуживают преимущественно кредиты, выданные в течение последних пяти-шести лет.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 30 августа уполномоченные банки подписали 759 кредитных соглашений на 643,78 млн грн в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%»;
  • Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам в январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине.

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По материалам Espreso.tv
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