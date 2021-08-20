Зеленский в США: должно быть энергетическое соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. На сегодня у Президента запланировано восемь встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Зеленского.

Первая встреча запланирована в Министерстве энергетики. Дальше — оборонное ведомство.

«В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по „Северному потоку“. Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть — потому что дьявол — в деталях. Надо подождать немного», — сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл с визитом в США.