Зеленский в США: должно быть энергетическое соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. На сегодня у Президента запланировано восемь встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Зеленского.
Первая встреча запланирована в Министерстве энергетики. Дальше — оборонное ведомство.
«В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по „Северному потоку“. Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть — потому что дьявол — в деталях. Надо подождать немного», — сообщил Зеленский.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл с визитом в США.
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