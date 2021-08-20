Объем переводов в пределах Украины увеличился на 40%

Сумма переводов в пределах Украины, осуществленных через системы перевода средств, в первом полугодии 2021 года увеличилась на 40% по сравнению с первым полугодием 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«За первое полугодие 2021 года с использованием систем перевода средств в пределах Украины было осуществлено 388,58 млн переводов на общую сумму 166 млрд грн или 5 976 млн долл. США в эквиваленте (за первое полугодие 2020 года — на сумму 118 млрд грн или 4 551 млн долл. США в эквиваленте)», — сказано в сообщении.
Больше всего средств традиционно направлялось в Киев.
Средняя сумма перевода в пределах Украины в первом полугодии этого года составила 427 гривен (в прошлом году — 360 гривен).
Почти все переводы в пределах Украины осуществлялись через системы перевода средств, созданные резидентами (99,98%).
Что касается трансграничных переводов, здесь лидерство держат системы перевода средств, созданные нерезидентами. Через них осуществлено 88,68% переводов в Украину и 97,1% – из Украины.
За первое полугодие 2021 года через системы перевода средств было отправлено:
Инфографика: НБУ
«Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение первого полугодия 2021 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в пять раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы», — говорят в Нацбанке.
*Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств — США, Израиль, Италия. Из Украины больше всего переводили средств в Россию, Грузию и Турцию.
В региональном разрезе больше всего средств:
Всего, по предварительным оценкам Национального банка Украины, за первое полугодие 2021 года объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам составил:
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