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Объем переводов в пределах Украины увеличился на 40%

Объем переводов в пределах Украины увеличился на 40%

Сумма переводов в пределах Украины, осуществленных через системы перевода средств, в первом полугодии 2021 года увеличилась на 40% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«За первое полугодие 2021 года с использованием систем перевода средств в пределах Украины было осуществлено 388,58 млн переводов на общую сумму 166 млрд грн или 5 976 млн долл. США в эквиваленте (за первое полугодие 2020 года — на сумму 118 млрд грн или 4 551 млн долл. США в эквиваленте)», — сказано в сообщении.

Больше всего средств традиционно направлялось в Киев.

Средняя сумма перевода в пределах Украины в первом полугодии этого года составила 427 гривен (в прошлом году — 360 гривен).

Почти все переводы в пределах Украины осуществлялись через системы перевода средств, созданные резидентами (99,98%).

Что касается трансграничных переводов, здесь лидерство держат системы перевода средств, созданные нерезидентами. Через них осуществлено 88,68% переводов в Украину и 97,1% – из Украины.

За первое полугодие 2021 года через системы перевода средств было отправлено:

  • в Украину — 3,68 млн переводов на сумму 1470 млн долл. США в эквиваленте. Это почти на четверть (23,8%) больше по сумме, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя сумма одного перевода в Украину также выросла — с 374 до 400 долл. США (на 6,9%);
  • из Украины — 0,53 млн переводов на сумму 290 млн долл. США в эквиваленте, рост — на 36,8%. На 18,2% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 546 долл. США по сравнению с 462 долл. США в первом полугодии 2020 года.


Инфографика: НБУ

«Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение первого полугодия 2021 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в пять раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы», — говорят в Нацбанке.

*Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств — США, Израиль, Италия. Из Украины больше всего переводили средств в Россию, Грузию и Турцию.

В региональном разрезе больше всего средств:

  • из-за границы направлялось в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области;
  • за границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Всего, по предварительным оценкам Национального банка Украины, за первое полугодие 2021 года объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам составил:

  • в Украину из-за рубежа — 6 205 млн долл. США в эквиваленте (из них через системы перевода средств поступило почти 24%);
  • из Украины за границу — 482 млн долл. США в эквиваленте (из них через системы перевода средств отправлено примерно 60%).
По материалам Finance.UA
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