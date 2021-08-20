В бюджет Украины поступило более 1 млрд грн за оформление авто на еврономерах

В рамках упрощенного таможенного оформления авто, зарегистрированных на «еврономерах», с 15 июня уже растаможили 28 тысяч транспортных средств. В госбюджет перечислено более 1 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«Государство получит дополнительные поступления в бюджет, крайне важные для поддержки медицинской системы. В то же время граждане, пользующиеся автомобилями с иностранной регистрацией, могут стать их полноценными владельцами в полном соответствии с действующим законодательством», — отметил заместитель главы Гостаможслужбы Украины Руслан Черкасский.
Куда потратят средства. Деньги будут направлены на борьбу с COVID-19, в частности на проведение вакцинации.
Напомним, что на упрощенное таможенное оформление и налогообложение отводится 180 календарных дней — до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов, срок составляет 270 календарных дней — до 08 февраля 2022 года. Отсчет считается со дня вступления в силу законов -15 мая, а не со дня введения в действие — 15 июня.
Упрощение коснется легковых автомобилей и грузовых автомобилей общим весом до 3,5 тонны, которые были ввезены в режиме временного ввоза или транзита и на 31 декабря 2020 года находились в Украине. Речь идет о тех авто, с года выпуска которых прошло 5 и более лет. За ввоз в определенное время таких транспортных средств не нужно уплачивать ввозную пошлину.
Владельцы должны оплатить:
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