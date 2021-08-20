Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб

Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба в Восточной и Центральной Европе.
Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24-й газовой конференции Gazterm.
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По словам Макогона, Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами.
«Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе — около 50 млрд куб. м. в год. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», — считает Макогон.
Предпосылками для углубления сотрудничества и усиления энергетической безопасности являются:
Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток-2». Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.
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