ЗНО 2021: новый рейтинг школ Украины

Ежегодно на основании данных Украинского центра оценивания качества образования формируется рейтинг школ по результатам, достигнутым их учениками на ЗНО (ВНО). Информационно-образовательный ресурс «Освіта.ua» поделился перечнем 200 лучших учебных заведений Украины по данным 2021 года.

Что такое «Рейтинг школ Украины»?

Напомним, ЗНО ежегодно сдают тысячи школьников по всей стране. Именно по результатам данного оценивания выпускники школ могут поступить в ВУЗ, побороться за бюджетные и контрактные места в престижных университетах страны.

Рейтинг «ТОП-200 школ Украины» от «Освіта.ua» формируется из общего количества написавших ЗНО выпускников, доли успешно сдавших тестирование и среднего балла воспитанников школы. Подробности об алгоритме расчета рейтинга можно прочитать по ссылке.

ТОП-200 очных и дистанционных школ Украины

В общем рейтинге среди дистанционных школ продолжает лидировать «Оптима». В этом году она смогла занять 40 место среди всех учебных заведений для школьников в Украине и 23 позицию среди киевских школ. В прошлом году «Оптима» также вошла в ТОП-50 школ страны, заняв 41 и 23 места соответственно.

Для многих скептиков такие результаты дистанционной формы обучения оказались большим сюрпризом, ведь «Оптиме» удалось обогнать около 550 столичных школ и почти 15 000 учебных заведений Украины, в том числе с очной и смешанной формой обучения.

В «Оптиме» прокомментировали, что таких результатов удалось добиться благодаря профессиональным педагогам, атмосфере взаимоуважения и кропотливой работе, современным образовательным технологиям и передовым авторским методикам. Здесь убеждены: не бывает детей без таланта, и задача школы — помочь ребенку раскрыть свой потенциал, заложить прочный фундамент знаний. На достигнутом «Оптима» останавливаться не собирается, в новом учебном году школа намерена дать детям еще больше возможностей, добиться еще больших результатов своих воспитанников на ЗНО-2022.