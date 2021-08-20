Радивиловский комбинат хлебопродуктов продали за 147 миллионов гривен — ФГИУ

Онлайн-аукцион по приватизации Радивиловского комбината хлебопродуктов, что на Ровенщине, состоялся 30 августа. Победитель торгов предложил за предприятие 147 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества.

Отмечается, что за объект на открытых торгах соревновались два участника, которые повысили цену со стартовых 141,5 млн грн до 147 млн грн.

Новый владелец предприятия, после подписания протокола аукциона, договора купли-продажи и уплаты средств, получит в собственность зерновые склады, мастерские и другие активы предприятия, расположенные на 10 земельных участках общей площадью 41,45 гектара.

Предприятие специализируется на переработке зерна в муку или комбикорма, кроме того, здесь есть возможности для хранения и перевалки продукции — КХП имеет элеватор и доступ к железнодорожным путям.

Как указано на странице аукциона на ProZorro.Продажи, на торгах победило малое частное предприятие «Обрий».

Справка Finance.ua: