Чиновники Харьковщины присвоили 5 миллионов гривен пенсий жителей из ОРДЛО — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые присваивали деньги, предназначенные для выплат пенсий в Харьковской области.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«Чиновники „выплачивали“ пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников. По предварительным оценкам, убытки государства от незаконных социальных выплат составляют почти 5 млн грн», — сказано в сообщении.
По данным следствия, к аферам причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.
Злоумышленники, пользуясь служебным положением, меняли в базах данных информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Затем оформляли банковские карты и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.
По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет.
В ходе обысков силовики изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию.
Двум участникам аферы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УКУ.
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