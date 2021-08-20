Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 года

В ближайшие годы количество автомобилей с механической трансмиссией начнет стремительно сокращаться, и немецкий автогигант Volkswagen поддерживает эту тенденцию, планируя отказаться от МКП к 2030 году.
Поскольку автомобильный мир ждет тотальная электрификация, в Вольфсбурге считают дальнейший выпуск механических трансмиссий экономически нецелесообразным. Так, уже с 2023 года Tiguan нового поколения будет исключительно двухпедальным. Такая же судьба ждет и следующие Golf и Passat. Последний, кстати, еще и лишится кузова седан в следующем поколении.
Вслед за самим Volkswagen от механической трансмиссии придется отказаться остальным брендам концерна: Seat, Skoda. Audi уже сейчас имеет очень мало моделей с механической трансмиссией, поэтому для фирмы из Ингольштадта переход на автоматические трансмиссии возможен даже раньше 2030 года. Тем более, что Audi планирует выпускать исключительно электромобили уже с 2026 года.
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