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Электромобили Tesla Model S научились самостоятельно парковаться, используя только данные бортовых камер

Электромобили Tesla Model S научились самостоятельно парковаться, используя только данные бортовых камер

В этом году Tesla начала поставлять на американский рынок электромобили Model 3 и Model Y, лишённые радаров. Они вынуждены опираться при маневрировании в автоматическом режиме на данные с бортовых камер.

Под эту особенность серьёзно перерабатывается программное обеспечение, и профильное обновление докатилось даже до Tesla Model S, которая от радаров пока не отказывается.

Ресурс Electrek поведал о тех нововведениях, которые реализованы в свежем обновлении 2021.32.5 программного обеспечения для Tesla Model S.

Функция Autopark позволяет при движении на скорости до 25 км/ч сканировать окружающее пространство в поисках подходящего парковочного места, которое машина способна занять самостоятельно как параллельным, так и перпендикулярным методом. Водителю достаточно лишь нажать на клавишу Autopark интерфейса и удерживать её, при этом отпустив рулевое колесо (или штурвал на более новых экземплярах). Электромобиль сам выполнит необходимые манёвры для парковки на выбранном месте.

Одновременно был усовершенствован алгоритм работы адаптивной пневмоподвески — старшие электромобили Tesla такой опцией оснащаются, и она подразумевает программное управление.

Как поясняет автопроизводитель, обновление добавит электромобилям управляемости и наделит их более чёткими реакциями на действия водителя. Мелкие изменения были сделаны в пользовательском интерфейсе, а вот функция автоматической парковки по данным камер должна постепенно распространиться на все модели электромобилей Tesla.

По материалам 3dnews.ru
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