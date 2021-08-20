Создан самовосстанавливающийся искусственный биоматериал

Команда английских учёных объявила о создании искусственного биоматериала. Он реагирует на повреждения и умеет восстанавливать свою структуру. Предполагается, что его можно использовать для производства коммерческих материалов с функцией самоисцеления.
Разработка принадлежит исследователям из Имперского колледжа Лондона, а сам материал включает внутреннюю систему реагирования. Он создан на основе искусственных живых бактерий (ELM) и обладает способностью к самовосстановлению. Сфера применения этой технологии практически не имеет границ.
Это могут быть ветровые стёкла, способные залечивать собственные трещины, дороги, выбоины на которых восстанавливаются со временем, и самолёты, восстанавливающие повреждения во время полёта. Эти и другие сценарии позволят сократить расходы на обслуживание и снизить выбросы в окружающую среду.
ELM созданы с использованием генно-инженерных бактерий Komagataeibacter rhaeticus, производящих флуоресцентные трёхмерные сферические культуры, называемые сфероидами. В ходе эксперимента исследователи повредили толстый слой бактериальной целлюлозы с помощью дырокола, а после вставили в отверстия только что выросшие сфероиды.
Спустя три дня материал полностью восстановился. На следующем этапе учёные планируют усилить свойства материала, а также объединить сфероиды с хлопком, графитом и желатинами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытковВчера, 10:46 - 501 5
Дмитрий Соболев: о шагах, которые могут помочь Украине преодолеть контрабандуВчера, 10:33 - 737 5
Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газВчера, 11:07 - 1439 4
НБУ стал убыточным и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два разаВчера, 14:11 - 1958 3
Украина готовит первую миссию на Луну в 2022 годуВчера, 20:00 - 414 2
Кому не будут выдавать е-больничный — разъяснение Пенсионного фондаВчера, 08:16 - 14614
Какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларацииВчера, 09:00 - 5457
Когда выходят на пенсию граждане разных стран (инфографика)Вчера, 08:03 - 3168 1
Как онлайн узнать размер начисленной субсидииВчера, 14:00 - 2709
Примеры заполнения добровольной декларацииВчера, 11:45 - 2384 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1138
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 694
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2008 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3405 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1371 5