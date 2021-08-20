Создан самовосстанавливающийся искусственный биоматериал

Команда английских учёных объявила о создании искусственного биоматериала. Он реагирует на повреждения и умеет восстанавливать свою структуру. Предполагается, что его можно использовать для производства коммерческих материалов с функцией самоисцеления.

Разработка принадлежит исследователям из Имперского колледжа Лондона, а сам материал включает внутреннюю систему реагирования. Он создан на основе искусственных живых бактерий (ELM) и обладает способностью к самовосстановлению. Сфера применения этой технологии практически не имеет границ.

Это могут быть ветровые стёкла, способные залечивать собственные трещины, дороги, выбоины на которых восстанавливаются со временем, и самолёты, восстанавливающие повреждения во время полёта. Эти и другие сценарии позволят сократить расходы на обслуживание и снизить выбросы в окружающую среду.

ELM созданы с использованием генно-инженерных бактерий Komagataeibacter rhaeticus, производящих флуоресцентные трёхмерные сферические культуры, называемые сфероидами. В ходе эксперимента исследователи повредили толстый слой бактериальной целлюлозы с помощью дырокола, а после вставили в отверстия только что выросшие сфероиды.

Спустя три дня материал полностью восстановился. На следующем этапе учёные планируют усилить свойства материала, а также объединить сфероиды с хлопком, графитом и желатинами.