ГФС вручила подозрение должностным лицам «Киевпастранса» за растрату 13 млн грн

Государственная фискальная служба вручила подозрение служебным лицам КП “Киевпастранс” за растрату 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили должностных лиц КП “Киевпастранс”, которые действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения КП «Киевпастранс» – «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими субъектами хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с признаками риска и транзитности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.

Следователем СУ ФР ГУ ГФС в г. Киеве объявлено о подозрении гражданам Украины – должностным лицам КП «Киевпастранс» и «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры», действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с директором одного из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, путем выдачи заведомо ложных официальных документов по договору подряда на выполнение работ, заключенном между КП «Киевпастранс» и ООО, совершили растрату средств КП «Киевпастранс» в размере 13 млн грн.

Мера пресечения подозреваемым не избиралась.