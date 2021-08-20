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ГФС вручила подозрение должностным лицам «Киевпастранса» за растрату 13 млн грн

ГФС вручила подозрение должностным лицам «Киевпастранса» за растрату 13 млн грн

Государственная фискальная служба вручила подозрение служебным лицам КП “Киевпастранс” за растрату 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили должностных лиц КП “Киевпастранс”, которые действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения КП «Киевпастранс» – «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими субъектами хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с признаками риска и транзитности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.

Следователем СУ ФР ГУ ГФС в г. Киеве объявлено о подозрении гражданам Украины – должностным лицам КП «Киевпастранс» и «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры», действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с директором одного из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, путем выдачи заведомо ложных официальных документов по договору подряда на выполнение работ, заключенном между КП «Киевпастранс» и ООО, совершили растрату средств КП «Киевпастранс» в размере 13 млн грн.

Мера пресечения подозреваемым не избиралась.

По материалам Finance.UA
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