Требуют взятки от имени Госэкоинспекции: чиновников предупредили о мошенниках

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный предупредил руководителей субъектов хозяйствования о мошенниках. Злоумышленники звонят и от имени Госэкоинспекции требуют взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Малеваного.
«Мошенники представляются именем моего заместителя и по якобы моему поручению требуют неправомерную выгоду по поводу нарушений экологического законодательства, угрожают», — рассказал глава Госэкоинспекции.
Малеваный отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в Киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.
«Один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97», — добавил он.
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