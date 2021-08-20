Требуют взятки от имени Госэкоинспекции: чиновников предупредили о мошенниках

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный предупредил руководителей субъектов хозяйствования о мошенниках. Злоумышленники звонят и от имени Госэкоинспекции требуют взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Малеваного.

«Мошенники представляются именем моего заместителя и по якобы моему поручению требуют неправомерную выгоду по поводу нарушений экологического законодательства, угрожают», — рассказал глава Госэкоинспекции.

Малеваный отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в Киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.

«Один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97», — добавил он.