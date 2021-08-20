ГФС выявила центр минимизации налоговых платежей в бюджет

Об этом сообщили в ГУ ГФС.
Незаконная деятельность велась путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже товаров, работ, услуг для предприятий реального сектора экономики. Формирование налогового кредита для подконтрольных предприятий осуществлялось от предприятий-импортеров, производителей продукции, сети интернет-магазинов на территории Украины.
После этого, с помощью реквизитов подконтрольных СХД документально отражалось приобретение продукции с частичной подменой номенклатуры товара.
Предприятия-заказчики перечисляли в безналичной форме денежные средства в качестве оплаты за товары, услуги на счета «транзитных» СХД, после чего денежные средства конвертировались в наличные.
В состав данного центра входили более десятка предприятий.
В дальнейшем незаконно проконвертированная наличность, за вычетом «вознаграждения», передавалась клиентам — должностным лицам вышеуказанных СХД.
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2020—2021 годов составил более 180 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 25 млн грн.
Во исполнение определений судов правоохранителями проведено 7 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов нелегальных сделок, по результатам которых изъята компьютерная техника, телефоны, флэш-накопители, бухгалтерские документы, расчетные документы подконтрольных «фиктивных» предприятий, черновые записи, наличные в иностранной валюте в эквиваленте 2 млн 944 тыс. грн.
Идет следствие.
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