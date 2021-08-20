ГФС выявила центр минимизации налоговых платежей в бюджет

Сотрудниками Г У ГФС в Житомирской области пресечена деятельность межрегионального центра минимизации платежей в бюджет, в котором предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита, а также конвертации безналичных средств в наличные.

Об этом сообщили в ГУ ГФС.

Незаконная деятельность велась путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже товаров, работ, услуг для предприятий реального сектора экономики. Формирование налогового кредита для подконтрольных предприятий осуществлялось от предприятий-импортеров, производителей продукции, сети интернет-магазинов на территории Украины.

После этого, с помощью реквизитов подконтрольных СХД документально отражалось приобретение продукции с частичной подменой номенклатуры товара.

Предприятия-заказчики перечисляли в безналичной форме денежные средства в качестве оплаты за товары, услуги на счета «транзитных» СХД, после чего денежные средства конвертировались в наличные.

В состав данного центра входили более десятка предприятий.

В дальнейшем незаконно проконвертированная наличность, за вычетом «вознаграждения», передавалась клиентам — должностным лицам вышеуказанных СХД.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2020—2021 годов составил более 180 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 25 млн грн.

Во исполнение определений судов правоохранителями проведено 7 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов нелегальных сделок, по результатам которых изъята компьютерная техника, телефоны, флэш-накопители, бухгалтерские документы, расчетные документы подконтрольных «фиктивных» предприятий, черновые записи, наличные в иностранной валюте в эквиваленте 2 млн 944 тыс. грн.

Идет следствие.