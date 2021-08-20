Артем Ковбель: как воруют в компаниях. Примеры этого лета

Корпоративные мошенники никогда не дремлют. Поэтому нам, форензистам, всегда есть работа. В этой колонке хочу рассказать сразу о трех мошеннических схемах, которыми мы с командой занимались последние 2 месяца – в июле и августе.
Потерпевшая сторона: дистрибьютор полуфабрикатов.
Краткая фабула: Бизнесом управляют два партнера. Один из них – наемный менеджер, или так называемый Smart money. Второй партнер – «диванный акционер». Так я называю собственников и инвесторов, которые не участвуют сами в управлении бизнесом и полагаются в основном на наемных профессионалов.
Нанесённый компании ущерб: около 90 млн грн.
Схема: Сразу несколько. Во-первых – банальное воровство денег из кассы. Никто не вел нормальный учет наличных средств, так что воровать таким образом было нетрудно.
Во-вторых – «налоговые ямы». Такая схема подразумевает отправку корпоративных средств на счета компании-однодневки с последующим их обналичиванием.
В-третьих – продажа реализуемой компанией продукции за кэш. В этом случае трудно отследить, сколько реально было получено от каждой продажи. Мошенник может свободно манипулировать цифрами в финансовой отчетности для своей выгоды.
В-четвертых – продажа документов и налогового кредита как следствие импорта продукции.
Как обнаружили: акционеру компании бросился в глаза дисбаланс между официальным уровнем дохода наемного менеджера и его фактическим уровнем жизни. Последний, например, осуществил ряд дорогих покупок, в частности приобрел квартиру и новую машину.
При этом компанию отнесли к категории рисковых, а ее налоговые накладные заблокировали – последний факт уже окончательно вывел из себя акционера. Его подозрения насчет эффективности управления в компании окрепли, и он инициировал расследование и проведение процедуры форензик.
Что можно сделать в таких случаях: в один миг компенсировать нанесенный компании урон, конечно, нереально. Но можно провести, скажем так, реформы, которые помогут бизнесу быстрее встать на ноги.
Для компании из этого кейса мы с командой провели целый ряд таких подходов:
1. Оптимизировали систему управленческого учёта;
2. Наладили контроль складских остатков, cash flow и остатков денег на счетах и в кассе;
3. Оценили эффективность системы бухгалтерского учета и частично оптимизировали;
4. Наладили финансовый контроль;
5. Внедрили процедуру KYC по отбору контрагентов.
Краткие выводы:
1. Недобросовестные действия приводят к выводу ликвидности из бизнеса. Создавая внутренние угрозы, и как следствие, внешние угрозы. В данном случае это блокировка НН, приход налоговых органов и приостановка хоз. деятельности компании.
2. Выход из операционного контроля равен потере бизнеса. Это аксиома.
3. Если Вы собственник бизнеса и решили порадовать своего менеджера долей своего бизнеса – не забывайте о процедуре форензик хотя бы раз в год.
Потерпевшая сторона: компания – трейдер электроэнергии.
Краткая фабула: миноритарному акционеру и одновременно директору фактически подарили долю в бизнесе. В обмен на это собственник попросил развивать компанию и не воровать деньги.
Нанесённый ущерб: еще определяется, но это десятки миллионов гривен.
Схема: «связанные лица». Она подразумевает создание подконтрольных компаний с таким же видом деятельности, как у компании, в которой работает мошенник. Хозяйственная деятельность впоследствии осуществляется через это новое юридическое лицо с присвоением прибыли и клиентов.
Как обнаружили: первое, что возбудило подозрение собственника – постоянное падение финансовых показателей бизнеса. На вопрос «почему» директор компании отвечал абстрактными аргументами в стиле «рынок сложный».
При этом, этот директор, как и мошенник из первого кейса, позволял себе достаточно роскошный образ жизни.
Последней каплей стала перерегистрация компании в другой регион для более удобного управления. После этого последовала проверка с последующим выявлением нарушений.
Почему допустили: причины две – излишнее доверие и выход из операционного контроля. Это типичная ошибка большинства владельцев бизнеса.
Отсюда – вывод: не доверяйте свой бизнес никому просто так, проверяйте все, что с ним происходит.
Потерпевшая сторона: крупная аграрная компания.
Краткая фабула: СЕО компании на протяжении 3-х лет выводил деньги на созданную на своё имя в иностранной юрисдикции компанию.
Нанесённый ущерб: $28 млн – внушительная сумма.
Схема: была не одна, а несколько. Так, СЕО использовал компанию, в которой работал, как «кредитное плечо» для обеспечения ликвидности собственной компании с созвучным названием, кстати.
Сделки wash-out за счёт убыточных для компании операций были выведены через контрагентов, с которыми заключались контракты. Также практиковалось списание дебиторской задолженности по договоренности с компаниями-должниками.
Как обнаружили: акционер обнаружил нехватку ресурса в тот момент, когда решил направить часть денежного потока на новый проект.
Дыра в выручке компании была долгое время незаметна из-за довольно крупных оборотов в сотни миллионов долларов.
Итог: Идёт следствие в рамках уголовного дела по ст. 190 ч. 4, ст. 191.
***
Мошенники есть и будут всегда. Ваша задача как владельца бизнеса – быть на страже.
Не доверяйте вслепую партнерам, проверяйте все, что происходит в компании. И не только самостоятельно, но и с помощью специальных инструментов, включая аудит и прочее.
Так вы быстрее выявите проблемы и успеете их решить до того, как станет поздно.
Артем Ковбель, аудитор, управляющий партнер Crowe, член ASIS, ACFE, ASCP
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 30188 10
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 613 9
Депутаты хотят обязать таксистов применять кассовые аппаратыВчера, 16:16 - 724 6
В Украину завезут реакторы Westinghouse AP1000Около часа назад - 329 4
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2495 4
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 30188 10
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 3928
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 2702 2
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2495 4
Налоговики предупредили о новой распространенной схеме у мошенниковВчера, 14:43 - 1828
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1240
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 749
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2179 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3553 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1427 5