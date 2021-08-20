Артем Ковбель: как воруют в компаниях. Примеры этого лета

Корпоративные мошенники никогда не дремлют. Поэтому нам, форензистам, всегда есть работа. В этой колонке хочу рассказать сразу о трех мошеннических схемах, которыми мы с командой занимались последние 2 месяца – в июле и августе.

Кейс №1

Потерпевшая сторона: дистрибьютор полуфабрикатов.

Краткая фабула: Бизнесом управляют два партнера. Один из них – наемный менеджер, или так называемый Smart money. Второй партнер – «диванный акционер». Так я называю собственников и инвесторов, которые не участвуют сами в управлении бизнесом и полагаются в основном на наемных профессионалов.

Нанесённый компании ущерб: около 90 млн грн.

Схема: Сразу несколько. Во-первых – банальное воровство денег из кассы. Никто не вел нормальный учет наличных средств, так что воровать таким образом было нетрудно.

Во-вторых – «налоговые ямы». Такая схема подразумевает отправку корпоративных средств на счета компании-однодневки с последующим их обналичиванием.

В-третьих – продажа реализуемой компанией продукции за кэш. В этом случае трудно отследить, сколько реально было получено от каждой продажи. Мошенник может свободно манипулировать цифрами в финансовой отчетности для своей выгоды.

В-четвертых – продажа документов и налогового кредита как следствие импорта продукции.

Как обнаружили: акционеру компании бросился в глаза дисбаланс между официальным уровнем дохода наемного менеджера и его фактическим уровнем жизни. Последний, например, осуществил ряд дорогих покупок, в частности приобрел квартиру и новую машину.

При этом компанию отнесли к категории рисковых, а ее налоговые накладные заблокировали – последний факт уже окончательно вывел из себя акционера. Его подозрения насчет эффективности управления в компании окрепли, и он инициировал расследование и проведение процедуры форензик.

Что можно сделать в таких случаях: в один миг компенсировать нанесенный компании урон, конечно, нереально. Но можно провести, скажем так, реформы, которые помогут бизнесу быстрее встать на ноги.

Для компании из этого кейса мы с командой провели целый ряд таких подходов:

1. Оптимизировали систему управленческого учёта;

2. Наладили контроль складских остатков, cash flow и остатков денег на счетах и в кассе;

3. Оценили эффективность системы бухгалтерского учета и частично оптимизировали;

4. Наладили финансовый контроль;

5. Внедрили процедуру KYC по отбору контрагентов.

Краткие выводы:

1. Недобросовестные действия приводят к выводу ликвидности из бизнеса. Создавая внутренние угрозы, и как следствие, внешние угрозы. В данном случае это блокировка НН, приход налоговых органов и приостановка хоз. деятельности компании.

2. Выход из операционного контроля равен потере бизнеса. Это аксиома.

3. Если Вы собственник бизнеса и решили порадовать своего менеджера долей своего бизнеса – не забывайте о процедуре форензик хотя бы раз в год.

Кейс №2

Потерпевшая сторона: компания – трейдер электроэнергии.

Краткая фабула: миноритарному акционеру и одновременно директору фактически подарили долю в бизнесе. В обмен на это собственник попросил развивать компанию и не воровать деньги.

Нанесённый ущерб: еще определяется, но это десятки миллионов гривен.

Схема: «связанные лица». Она подразумевает создание подконтрольных компаний с таким же видом деятельности, как у компании, в которой работает мошенник. Хозяйственная деятельность впоследствии осуществляется через это новое юридическое лицо с присвоением прибыли и клиентов.

Как обнаружили: первое, что возбудило подозрение собственника – постоянное падение финансовых показателей бизнеса. На вопрос «почему» директор компании отвечал абстрактными аргументами в стиле «рынок сложный».

При этом, этот директор, как и мошенник из первого кейса, позволял себе достаточно роскошный образ жизни.

Последней каплей стала перерегистрация компании в другой регион для более удобного управления. После этого последовала проверка с последующим выявлением нарушений.

Почему допустили: причины две – излишнее доверие и выход из операционного контроля. Это типичная ошибка большинства владельцев бизнеса.

Отсюда – вывод: не доверяйте свой бизнес никому просто так, проверяйте все, что с ним происходит.

Кейс №3

Потерпевшая сторона: крупная аграрная компания.

Краткая фабула: СЕО компании на протяжении 3-х лет выводил деньги на созданную на своё имя в иностранной юрисдикции компанию.

Нанесённый ущерб: $28 млн – внушительная сумма.

Схема: была не одна, а несколько. Так, СЕО использовал компанию, в которой работал, как «кредитное плечо» для обеспечения ликвидности собственной компании с созвучным названием, кстати.

Сделки wash-out за счёт убыточных для компании операций были выведены через контрагентов, с которыми заключались контракты. Также практиковалось списание дебиторской задолженности по договоренности с компаниями-должниками.

Как обнаружили: акционер обнаружил нехватку ресурса в тот момент, когда решил направить часть денежного потока на новый проект.

Дыра в выручке компании была долгое время незаметна из-за довольно крупных оборотов в сотни миллионов долларов.

Итог: Идёт следствие в рамках уголовного дела по ст. 190 ч. 4, ст. 191.

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Мошенники есть и будут всегда. Ваша задача как владельца бизнеса – быть на страже.

Не доверяйте вслепую партнерам, проверяйте все, что происходит в компании. И не только самостоятельно, но и с помощью специальных инструментов, включая аудит и прочее.

Так вы быстрее выявите проблемы и успеете их решить до того, как станет поздно.

Артем Ковбель, аудитор, управляющий партнер Crowe, член ASIS, ACFE, ASCP