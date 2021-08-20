Снижение цены в три раза не помогло ФГВФЛ продать главный офис банка Аркада

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не смог продать главный офис банка «Аркада» и земельный участок в Киеве на ул. Ольгинской, 3. Согласно данным «Прозорро.Продажи», запланированные на 30 августа торги не состоялись.
Аукцион перенесли на 3 сентября, цену на этот раз понизили с 308,3 млн грн до 269,7 млн грн.
При этом изначально, в марте 2021-го, офис площадью более 14 тыс. кв. м и 0,5 га земли в центре столицы хотели продать за 971,1 млн грн, пишет Finbalance.
В системе уточняется, что в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры. На имущество наложен арест. Поэтому заключение договора купли-продажи актива может произойти только после снятия любых запретов или обременений, которые делают невозможным его продажу.
Напомним, в начале мая Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу ФГВФЛ относительно имущественных прав на главный офис банка «Аркада». Фонд давно борется за эту недвижимость, которую ранее вывели из собственности банка вследствие заключения договоров займа и ипотеки.
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