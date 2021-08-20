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Аграриям за кредиты компенсировали почти 570 млн грн

Аграриям за кредиты компенсировали почти 570 млн грн

За июль субъектам хозяйствования АПК направлено 478,8 млн грн для частичной компенсации процентов за пользование кредитами. Общая сумма выплат на сегодня составляет почти 565 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Средства получат более 2,6 тыс. заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки.

Общий объем кредитов, привлеченный предприятиями – 190,0 млрд грн, из них льготных (подлежат компенсации) – 27,0 млрд грн, в том числе:

а) по видам кредитов:

- краткосрочных – 10,7 млрд грн (39,6 %);

- среднесрочных – 10,1 млрд грн (37,4 %);

- долгосрочных – 6,2 млрд грн (23 %);

в) по видам деятельности заемщиков:

- отрасль животноводства – 4,5 млрд грн (16,8 %);

- другие отрасли – 22,5 млрд грн (83,2 %).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты, составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков, подписавших с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (37 банков), участвовали в предоставлении компенсации по кредитам 31 банк.

В 2021 году для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления предусмотрено 1,2 млрд гривен.

За период январь-июль фактически использовано 47,1 процента от плана.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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