В Киеве разоблачили преступную группу, которая завладела недвижимостью на 72 млн гривен

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая завладела пятью объектами недвижимости в Киеве. Недвижимое имущество принадлежало двум юридическим компаниям, одна из которых имеет иностранные инвестиции.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Правоохранители установили, что злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы юридических компаний.
«Без ведома владельцев правонарушители заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов организованной преступной группы (ОПГ). Незаконно полученное имущество злоумышленники легализовали, а вырученные средства распределяли между собой», — говорится в сообщении.
Фото: Национальная полиция
В состав организованной преступной группы входили шестеро мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. У каждого из них была своя «роль» в указанной схеме — псевдодиректор, псевдопокупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозке средств.
В полиции сообщили, что злоумышленники завладели пятью объектами недвижимости на общую сумму свыше 72 млн гривен.
На данный момент трем фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 206−2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
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