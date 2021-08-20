Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа в Украине

Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины», ERU), которое предусматривает совместные геологоразведочные работы по поиску газа в Украине.
Об этом компания сообщила в понедельник в Twitter.
«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании „Карпатгаздобыча“, которая является единоличным владельцем концессии „Библивская“ на польско-украинской границе, — сказал глава PGNiG Павел Маевский. — Таким образом мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок».
По его словам, начало работ запланировано на вторую половину 2022 года. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», — отметил Маевской.
Соглашение предусматривает приобретение 85% акций компании «Карпатгаздобыча». Перед заключением соглашения стороны получили согласие антимонопольных регуляторов двух стран.
Библивская нефтегазовая площадь находится на территории Львовской области, в 69 км от Львова. Площадь месторождения насчитывает 200 кв. км. Как отметили в PGNiG, оно представляет собой геологическое продолжение месторождения в районе города Перемышль, которое разрабатывается уже 60 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дмитрий Соболев: о шагах, которые могут помочь Украине преодолеть контрабанду7 ч. назад - 588 5
НБУ стал убыточным и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два раза3 ч. назад - 1084 3
Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытков7 ч. назад - 305 3
Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газ6 ч. назад - 1077 2
«Мотор Сич» и «Антонов» подписали контракт на 920 млн грнОколо часа назад - 297 1
Кому не будут выдавать е-больничный — разъяснение Пенсионного фонда9 ч. назад - 4759
Секрет успеха миллионеров: какая черта объединяет 90% богачейВчера, 17:19 - 4063
Какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларации9 ч. назад - 3456
Когда выходят на пенсию граждане разных стран (инфографика)10 ч. назад - 2541 1
Примеры заполнения добровольной декларации6 ч. назад - 1648
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1114
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 682
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1974 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3376 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1361 5