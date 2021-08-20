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Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа в Украине

Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа в Украине

Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины», ERU), которое предусматривает совместные геологоразведочные работы по поиску газа в Украине.

Об этом компания сообщила в понедельник в Twitter.

«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании „Карпатгаздобыча“, которая является единоличным владельцем концессии „Библивская“ на польско-украинской границе, — сказал глава PGNiG Павел Маевский. — Таким образом мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок».

По его словам, начало работ запланировано на вторую половину 2022 года. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», — отметил Маевской.

Соглашение предусматривает приобретение 85% акций компании «Карпатгаздобыча». Перед заключением соглашения стороны получили согласие антимонопольных регуляторов двух стран.

Библивская нефтегазовая площадь находится на территории Львовской области, в 69 км от Львова. Площадь месторождения насчитывает 200 кв. км. Как отметили в PGNiG, оно представляет собой геологическое продолжение месторождения в районе города Перемышль, которое разрабатывается уже 60 лет.

По материалам УНН
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