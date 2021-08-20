Банки выдали доступных кредитов под 5-7-9%» на 59,5 млрд грн

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получил 220 займов на 607,8 млн грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Об этом говорят данные Министерства финансов.
Всего с начала старта программы банки выдали 22 549 займов на 59,458 млрд грн.
Из них 20,9 млрд грн выданы в качестве рефинансирования полученных ранее займов, 7,1 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 31,5 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов.
Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, Приватбанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Альянс Банке, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке, ОТП Банке, Таскомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, МТБ Банке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, Кредитвест Банке, КИБ, Агропросперис Банке, банке «Украинский капитал», ПроКредит Банке, Аккордбанке, Асвио Банке, Пиреус Банке, банке «Металлург», банке «Пивденный», Радабанке, Банке Кредит Днепр, МИБ, Правэкс Банке, Укрсиббанке, Скай Банке, Альтбанке, Полтава-банке и Кристалбанке.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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