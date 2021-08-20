Nissan может начать выпускать «заряженные» кроссоверы

Компания Nissan может начать выпускать под суббрендом Nismo «заряженные» кроссоверы. Такое заявление в своем интервью сделал глава подразделения Nissan Nismo Такао Катагири.
По его словам, «заряженные» кроссоверы могут продаваться очень хорошо, особенно в США. Именно Соединенные Штаты и будут главным рынком для таких автомобилей, если боссы Nissan дадут «зеленый свет» на их серийное производство.
Кстати, в США очень хорошо продаются пикапы. Поэтому, по словам Катагири, также рассматривается возможность выпуска «заряженных» пикапов.
Видимо, Nissan планирует составить конкуренцию компании Toyota, у которой большая линейка «заряженных» автомобилей.
У Nissan, насколько нам известно, сейчас есть несколько «заряженных» моделей. Это GT-R Nismo, 370Z Nismo, Note Nismo и Patrol Nismo. Их линейку можно расширить, например, за счет моделей Rogue, Kicks и Juke. У Juke, кстати, ранее уже была такая спортивная версия.
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