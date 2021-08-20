Минэкономики предлагает выплачивать компенсацию работникам в случае неплатежеспособности работодателя

Министерство экономики Украины предлагает в новой статье 34−1 Закона «Об оплате труда» прописать нормы о предоставлении компенсации работникам в случае неплатежеспособности работодателя.

Об этом свидетельствует проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления защиты требований работников по выплате задолженности по заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя», передает kadrovik.ua.

Компенсации будут подлежать все суммы, причитающиеся работникам в соответствии с законодательством о труде.

Кто будет иметь право на компенсацию. Работники (кредиторы), требования которых вошли в реестр требований кредиторов в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства от 18 октября 2018 года № 2597-VІII.

*Размер компенсации не может превышать размера 3 среднемесячных заработных плат работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. При этом максимальный размер компенсации не может превышать 12 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января соответствующего года.

Как получить компенсацию. Работник для получения компенсации в случае неплатежеспособности работодателя должен будет обратиться в Гоструда, ее территориальные органы в течение трех месяцев после включения требований к должнику в реестр требований кредиторов.

Как будет выплачиваться компенсация:

компенсация, определенная частью первой настоящей статьи, выплачивается работнику центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, его территориальными органами с правом регрессного требования к должнику;

другие суммы денежных требований работника, превышающие определенный максимальный размер компенсации, удовлетворяются в порядке очередности, предусмотренном Кодексом Украины по процедурам банкротства для требований по выплате задолженности по заработной плате работающим и уволенным работникам банкрота.

Положения этого Закона будут применять к случаям неплатежеспособности работодателя, в день открытия производства по делу о банкротстве которого наступил не ранее дня вступления в силу этого Закона.

При этом к компенсации в установленном настоящим Законом порядке могут быть заявлены все причитающиеся работнику суммы заработной платы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором, соглашением сторон, независимо от даты возникновения соответствующих обязательств работодателя, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2022 года.

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