Рейтинг лучших мировых университетов: есть ли среди них украинские (инфографика)

В июне 2021 года британская компания Quacquarelli Symonds, специализирующаяся на анализе высших учебных заведений по всему миру, опубликовала ежегодный рейтинг мировых университетов.
Он рассматривается как один из трех самых авторитетных в мире наряду с «Академическим рейтингом университетов мира» и Times Higher Education World University Rankings.
Все вузы были оценены по 51 различному предмету и пяти предметным областям, включая их академическую репутацию, результаты трудоустройства выпускников (как одного из ключевых факторов), количество публикаций научных сотрудников учебных заведений.
Кроме того, во внимание брался так называемый «Индекс Хирша» — показатель, основанный на наборе наиболее цитируемых научных работ и количестве цитирований, полученных ими в других публикациях. «Пальму первенства» уже давно и плотно занимают высшие учебные заведения США и Великобритании, почти полностью поделившие между собой первую десятку мирового рейтинга. Цитировать его полностью нет смысла, поэтому предлагаем читателю остановиться на странах европейского континента и их самых лучших вузах, а также строчке общемирового рейтинга, которую каждый из них занимает.
Среди лучших вузов стран Европы в общемировой ТОП-50 вполне предсказуемо вошёл один из старейших в мире Оксфордский университет (5-е место), основанный ещё в самом начале второго тысячелетия нашей эры.
В первую десятку попала Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе (6-я позиция в списке), а одно из самых больших высших учебных заведений Германии — Мюнхенский технический университет — занимает 50-е место. На 52-й позиции — созданный не так давно «альянс» парижских вузов — Paris Sciences et Lettres, или Парижский университет науки и литературы. Не отстают от соседей и Нидерланды — их Делфтский технический университет на 57-м месте. В первой сотне лучших вузов — МГУ им. Ломоносова в РФ (74-е место), старейший в Дании Копенгагенский университет (76-е) и Лёвенский католический университет в Бельгии (84-е место). Замыкает мировой ТОП-100 Лундский университет в Швеции (97-я строчка в списке).
Во вторую сотню вузов попали Дублинский университет в столице Ирландии (101-е место), столичные скандинавские университеты в Хельсинки и Осло, Миланский технический университет в Италии (137-е), Венский в Австрии (150-е), а также Барселонский университет, уже давно признанный всеми возможными рейтингами лучшим в Испании (183-е место в мире).
Старейший вуз Центральной и Восточной Европы — Карлов, или Пражский университет в столице Чехии — занимает по версии QS 260-ю позицию, а эстонский Тартуский университет — 283-ю. Совсем рядом расположились «соседи» — Белорусский и Варшавский госуниверситеты — на 317-й и 321-й позициях соответственно. На 357-м месте — португальский Порту.
Пятую сотню лучших мировых вузов в Европе открывает вместе с 423-м местом Вильнюсский университет в Литве, за ним — стамбульский государственный вуз Коч на 465-м.
Где Украина. 477-е место разделили между собой сразу несколько учебных заведений: Афинский национальный технический и Кипрский университеты, а также Харьковский национальный университет имени
Результаты ещё 6 отечественных высших учебных заведений, попавших в этот список, намного скромнее. Согласно принятой в QS методологии, по количеству набранных баллов они занимают не конкретные места, а целый диапазон в 50 позиций.
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