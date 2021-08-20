Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,0%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,65 до 26,93 грн (+1,0%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,68/26,70 до 26,89/26,91 (+0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,62/26,83 до 26,86/27,06 (+0,9%/). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать рост курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,1/27,3 грн», — прогнозирует Иосуб.

По словам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками погашения 12, 18, 24, 36 и 72 месяца, а также 24 месяца — в долларах США.

«Ключевой для дальнейшего курса гривны будет позиция нерезидентов, которые с начала месяца активно сокращают свои вложения в данный актив. Зарубежные инвесторы сократили портфели в этих бумагах на 7,12 млрд грн — до 99,03 млрд. Если они проигнорируют данное размещение и выйдут с покупками иностранных валют на межбанк, гривна окажется под сильным давлением», — говорит эксперт.

Также Минфин анонсировал переговоры с МВФ о продлении текущей программы «Stand-by» еще на полгода. В сентябре Украину посетит миссия Фонда для обсуждения транша в 1,5 млрд долларов США. Но рассчитывать на успех данных переговоров не стоит, так как это будет уже пятая попытка прийти к соглашению. Если МВФ все же выделит эти средства, то настроения инвесторов на рынке существенно улучшатся.

«Полагаю, что на текущей неделе гривна к доллару США ослабнет к уровню 27,10. Единая европейская валюта, скорее всего, укрепится до отметки 31,90», — отмечает Гойлов.