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Суд уменьшил долг УЗ перед Сбербанком на $15,5 млн

Суд уменьшил долг УЗ перед Сбербанком на $15,5 млн

Восточный апелляционный хозсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу Укрзализныци и уменьшил сумму задолженности, подлежащей взысканию с в пользу Сбербанка с $ 56,1 млн до $ 40,55 млн.

Как сообщает Finbalance, речь идет о снижении задолженности Донецкой железной дороги по пяти кредитным договорам, заключенным в апреле 2013 года.

Суд апелляционной инстанции среди прочего заметил, что суд первой инстанции «пришел к неправильному выводу о взыскании заявленных истцом (Сбербанком) к взысканию процентов за пользование кредитом, начисленных по истечении срока кредитного договора».

Напомним, в феврале хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к Укрзализныце. По решению суда от 17 февраля УЗ должна была выплатить Сбербанку $ 56,1 млн по долгам Донецкой железной дороги, правопреемницей которой она стала с 2015 года.

Как уточняла УЗ, по приблизительным подсчетам сумма обязательств Г П Донецкая железная дорога перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т. ч. перед Сбербанком — 3,5 млрд грн, ВТБ Банком — 1,2 млрд грн.

По материалам НВ
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